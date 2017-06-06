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Erdoğan'dan Katar trafiği; dört ülke lideriyle telefonda görüştü

Görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi konusunda diplomasi ve diyalog yolunun tercih edilmesinin önemi vurgulandı

06 Haziran 2017 09:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi Müslüman ülkenin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirdiği" iddiasıyla diplomatik ilişkileri kesme kararı verdiği Katar'la yaşanan krizin ardından dört ülke lideriyle görüştü. Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı liderler arasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi.

(DHA)

 

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