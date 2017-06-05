İran'dan Katar'a gıda yardımı

İran, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya’nın terörizme destek verdiği iddiasıyla Katar'la olan ilişkilerini kesmesinin ardından Katar’a gıda yardımı yapacağını açıkladı. Suudi Arabistan, Katar'a gıda taşıyan TIR’ların geçişini durdurmuştu. Katar'a gelen gıda ürünlerinin yüzde 40'ı Suudi Arabistan üzerinden ülkeye giriyor.

Al Jazeera’de yer alan habere göre İran tarım ürünleri ihracatçıları birliği başkanı Reza Nourani, İran’a 12 saat içerisinde gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

İran’dan açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel kalem müdür yardımcısı Hamid Ebu Talebi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu" ifadelerini kullandı.

Talebi, "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil. Daha önce de söylediğim gibi saldırganlık ve işgal, yalnızca istikrarsızlığa yol açar" diye konuştu.