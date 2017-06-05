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Dünya

İran'dan Katar'a gıda yardımı

Katar'a gelen gıda ürünlerinin yüzde 40'ı Suudi Arabistan üzerinden ülkeye giriyordu

05 Haziran 2017 23:52

İran, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya’nın terörizme destek verdiği iddiasıyla Katar'la olan ilişkilerini kesmesinin ardından Katar’a gıda yardımı yapacağını açıkladı. Suudi Arabistan, Katar'a gıda taşıyan TIR’ların geçişini durdurmuştu. Katar'a gelen gıda ürünlerinin yüzde 40'ı Suudi Arabistan üzerinden ülkeye giriyor.

Al Jazeera’de yer alan habere göre İran tarım ürünleri ihracatçıları birliği başkanı Reza Nourani, İran’a 12 saat içerisinde gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

 

İran’dan açıklama

 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel kalem müdür yardımcısı Hamid Ebu Talebi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu" ifadelerini kullandı.

Talebi, "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil. Daha önce de söylediğim gibi saldırganlık ve işgal, yalnızca istikrarsızlığa yol açar" diye konuştu.

 

 

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