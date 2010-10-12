-ERDOĞAN'DAN İSTİFA EDEN ÜYELERE: ''GEÇ DE KALDINIZ'' TBMM (A.A) - 12.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan (HSYK) istifaları, ''dört dörtlük şov'' olarak nitelendirerek, ''Geç de kaldınız'' dedi. Erdoğan, sistemin yolunda olduğunu ve herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını, boşlukların doldurulacağını ifade etti. Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, pazar günü Aydın'da gerçekleştirilen toplu açılış törenine değinerek, açılan tesisler hakkında bilgi verdi, izlenimlerini anlattı. Törene, 30 bini aşkın kişinin geldiğini belirten Erdoğan, ''Bu millet kendisine hizmet edenleri asla unutmuyor'' dedi. AK Parti'yi kurduklarından bu yana milletin sevgisinde ve coşkusunda azalma değil artış olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Milletimize desteğinden, aşkından, sevdasından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Millete hayal kırıklığı yaşatmadıklarını belirten Erdoğan, daha fazla çalışmaya, daha fazla eser yaratmaya devam edeceklerini söyledi. 12 Eylül halk oylamasında milletin son sözü söylediğini, herkesin bu karara uymak zorunda olduğunu ifade eden Erdoğan, HSYK'dan istifalar konusunda değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Halk oylaması sürecinde defalarca, eğer siyaset yapmak istiyorsanız cüppelerinizi çıkarın, bir siyasi partinin şemsiyesi altına girin, orada siyaset yapın, dedik. Onlar, yargıyı yıpratıyorlar, dediler. Siz kendi kendinizi yıpratıyorsunuz. Sizinle bizim işimiz yok ki. Ama siz rahat durmadınız, hep siyaset yaptınız. Siyasi mesajları, siyasi açıklamaları siz yaptınız, biz yapmadık. Makamlarınızı, koltuklarınızı, rütbelerinizi siyaset yapma aracı olarak kullandınız. O makamlara haksızlık ettiğinizi görmek istemediniz. Onu görmek durumundasınız. Biz siyasetçi olarak yetkimizi milleten alıyor, hesabımızı millete veriyoruz. Millet adına karar verenlerin, yetkisini milletin yaptığı Anayasa'dan alanların da milletin kararına saygı duymasından daha tabii bir şey olamaz. Bunu görmek lazım. HSYK'da istifalar oldu. Hayırlısı olsun. Yani, elinizi tutan yok. Geç de kaldınız. Bunun adı aslında dört dörtlük şovdur. Çalıştırılmıyoruz, bilmem ne yaptırılmıyoruz... Bunların hepsi kuru bahane. 14 Ağustosa kadar çalıştırılıyordunuz da 14 Ağustostan sonra mı bu iş bitti. Zaten 12 Eylülden sonra millet kararını verdi. Otomatikman zaten toplantı yeter sayısından uzaksınız, böyle bir şey yapacak durumunuz da yok. Siz değil miydiniz, Erzurum'da meslektaşlarınızın attığı adımlara, aldığı kararlara müdahale edenler? Ani baskınlarla bu kararı alanlar siz değil miydiniz? Orada çalıştınız, rahat çalışıyordunuz. Daha farklı yerlere aynı şekilde müdahale etmediniz mi? Oralarda çalışıyordunuz, şimdi ne oldu da bizi çalıştırmadılar diyorsunuz? Yani 7 kişinin içerisinde Adalet Bakanım ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı mı sizi engelledi? İşinize geldiğiniz zaman bunları aştınız ve çalışmalarınızı sürdürdünüz. Atamalar noktasında da aynı kararlılığınızı gösterdiniz ama şimdi bu tür açıklamaları yapmak suretiyle vatandaşı nasıl aldatırızın kararlılığı içinde görünüyorsunuz. Bırakın da gerçekçi olun, deyin ki, bizim Yargıtay'da, Danıştay'da işimiz var, oralarda adaylıklarımız var, ona hazırlanacağız, onun için ayrılıyoruz.'' HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'in 53 günü, bir üyenin ise 3-5 gününün kaldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Zaten 5 tanesi yedek üye, diğerinin biraz vakti var, bir diğeri de istifa etmedi, bekliyor. Tavırlarını anlamak mümkün değil. Biz anlıyoruz da... Milletimiz bütün ferasetiyle bunları görüyor. İnanıyorum ki, ayın 17'sinde atılacak adımlar ve Yargıtay ile Danıştay'ın kendi içinde yapacağı seçimlerle bu boşluklar doldurulacaktır. Yani, sistem yolundadır, çalışmalar yolundadır, herhangi bir aksama söz konusu değildir. Her geçen gün daha iyi olacaktır, daha iyiye doğru gidiyoruz. Buna inanıyorum.''