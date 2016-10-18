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Dünya

Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na: Bize kabadayılık yapma, git DEAŞ'la uğraş

"Musul operasyonunda yer almak durumundayız"

18 Ekim 2016 16:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Musul'un IŞİD'den alınmasına yönelik operasyon düzenleyen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye seslenerek "'Türkiye topraklarımızı işgal etti' diyor. Sen bize kabadayılık yapacağına git DEAŞ ile PKK ile uğraş ya. Onlara karşı en ufak bir tavır koymuyorsun, Türkiye'ye meydan okuyorsun" diye konuştu. 

İlk kez Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Bağdat yönetimi düşmanlık yapıyor. 'Türkiye topraklarımızı işgal etti' diyor, Irak Başbakanı İbadi. Sen bize kabadayılık yapacağına git DEAŞ ile PKK ile uğraş ya. Onlara karşı en ufak bir tavır koymuyorsun, Türkiye'ye meydan okuyorsun. Biz Musul operasyonunda yer almak durumundayız. Suriye'de sınırlarımız boyunca bir terör koridoruna nasıl izin vermediysek mezhep çatışmasına izin vermeyeceğiz. Biz 350 kilometre Irak'a sınırdaşız, Suriye ve Irak'tan toplam 3 milyon mültecimiz var. Şimdi yeni bir yükün bindirilmesini istemiyoruz."

Erdoğan: Musul'da  arazideki mücadelede Türkiye olacak 

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