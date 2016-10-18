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Dünya

Irak Başbakanı: Türkiye Saddam'ın politikalarını benimsemiştir, egemenliğimizi ihlal etmemeleri için uyarıyoruz

Türkiye-Irak ilişkileri Başika'da bulunan Türk birlikleri nedeniyle gerilmişti

18 Ekim 2016 02:33

Irak Başbakanı Haydar El İbadi "Türklerin, Irak'a yönelik tutumları ve özellikle olayları tırmandırması konusunda iyimser değilim. Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri konusunda da ileri gitmemeleri için uyarıyoruz" dedi.

DHA'nın Almasalah’a dayandırdığı habere göre İbadi, Bağdat’taki yabancı misyon ve Büyükelçileri ile görüştü. Görüşmede, Türkiye hakkında konuştu. İbadi, ”Türklerin, Irak’a yönelik tutumları ve özellikle olayları tırmandırması konusunda iyimser değilim. Irak’ın egemenliğini ihlal etmeleri konusunda da ileri gitmemeleri için uyarıyoruz” dedi.

 

"Türkiye Saddam'ın politikalarını benimsemiştir"

 

İbadi, ’Türkiye iç sorunlarını dışarıya taşımak için Saddam Hüseyin’in politikasını benimsemiştir. Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasına resmi olarak izin vermedik. Irak’ın egemenliğine saygı göstermelerini ve ülkenin kuzeyinden askerlerini derhal çekmesini talep ettik. Türk askerlerinin bölgede kalması, iki ülkenin tarihi ilişkilerine zarar verecektir” dedi.

Ayrıca Başbakan İbadi, 'Erdoğan, Irak Kürtlerini asimilasyona maruz kaldığını söylüyor. Peki, siz Türkiye Kütlerine askeri ve siyasi haklarını verdiniz mi soruyorum?” diye konuştu.

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