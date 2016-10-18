Başika krizi büyüyor; Irak'ta Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, Musul operasyonuyla ilgili video mesajında yandaşlarını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemeye çağırdı. Irak ile Türkiye arasında Başika'daki askeri kampıyla ilgili çıkan kriz devam ederken göstericiler Türk Büyükelçiliği önünde protesto eylemi için toplanmandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sadr, televizyonlardan yayımlanan mesajında, yandaşlarının cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili kararı protesto etmek için Irak Federal Mahkemesi önünde yapmayı planladığı eylemi, Musul operasyonu nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Erdoğan "Kimse konuşmasın, Başika üssü orada duracak!" demişti:

Bunun yerine Başika'daki askeri varlığından dolayı Türkiye'yi protesto etme çağrısında bulunan Sadr, yandaşlarının bugün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemesini istedi.

Sadr'ın çağrısı üzerine göstericiler sabah saatlerinden itibaren Türk Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı.

Irak Federal Mahkemesi, geçen hafta, Başbakan Haydar el İbadi tarafından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamının kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.