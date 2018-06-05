Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri?

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER- Azim ÇELİK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce\'nin Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirerek, \"Sen apolet mi sökeceksin? Gidip ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş\'a mı takacaksın apoletleri? Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler özgürlük adına bunu yapmıyor. Benim halkım, böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden kişiye 24 Haziran\'da gereken dersi verecektir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda halka seslendi. Havanın sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında sıcaktan etkilenenleri görünce suyla yüzlerini yıkamalarını istedi. Konuşmasına, Türkiye\'nin ekonomide gelişme sağladığını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Türkiye\'yi ekonomide hep birlikte satın alma paritesine göre 18\'incilikten 13\'üncülüğe yükselttik. 23,5 milyar dolar IMF borcumuz vardı. 2018\'de ne oldu? Sıfır, kim yaptı bunu? Biz yaptık. \'Ekonomi\' diyorlar ya. Ey Bay Kemal, ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız, çırak. Türkiye geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon ilave istihdam Avrupa ülkeleri kadar yeni iş imkanı sağladı. \'Ekonomi\' diyorlar ya, 24 Haziran\'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonları. Bunlara çok ciddi manifestoyu 24 Haziran\'dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi gelişmiş ülkelerden dahi çok iyi seviyededir. Bütçe açığında, kamu borç stokunda Avrupa Birliği standartları yarı düzeyindeyiz. 2002\'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi 162 milyar dolar oldu. 36 milyar dolar nere 162 milyar dolar nere? Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki, hayal dahi edemezsiniz zaten. Biz çalışıyoruz ve üretiyoruz.\"

\'AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE\'

Sözlerinin devamında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bay Kemal burayı iyi dinle; sizin otomobile motobile kafanız basmaz. 2002\'de 91 bin otomobil satılırken şimdi 193 bine çıktı. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var. Çamaşır makinesi satışı 824 binden 250 milyona yükseldi. Bunlar neyi gösteriyor Bay Kemal, Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor? Anlamıyor bunlar ya. İşte bula bula birbirlerini buldular. Al birini vur öbürüne. Bütün bu başarılarda ülkemizdeki 80 vilayetiyle birlikte Sakaryamızın büyük katkısı var\" ifadelerini kullandı.

\"Sizlere soruyorum; 24 Haziran\'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığımda şahsımı, Meclis\'te AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? Sakarya, \'Vakit birlik vakti\' diyor muyuz, \'Vakit Sakarya vakti\' diyor muyuz, \'Vakit Türkiye vakti\' diyor muyuz?\" diye vatandaşlara seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

\"İnşallah sizlerin desteğiyle irade, cesaretle Türkiye şahlanacak. Ama sandıkları ihmal etmeyeceğiz. Kardeşlerim Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşeni aldı. Sakarya\'ya son 6 ayda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bay Kemal de Bay Muharrem de duysun; 21 katrilyon liralık yatırım yaptık Sakarya\'ya. Ama onlara sorsak çiftçiye bir şey vermedik. Sakarya\'ya yeni ve çok modern bir stat yaptık. 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu. Beğendiniz mi? Güzel mi? Sağlıkta 17\'si hastane olmak üzere 45 adet sağlık tesisini Sakarya\'ya kazandırdık. 400 yataklı Adapazarı Bölge Hastanesi yaptık. Eski stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz.\"

\'BUNLARIN HAYATINDA YAPMAK YOK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımlar konusunda da muhalefetin tavrını eleştirekek, \"Biri çıkmış \'ben yatırım matırım anlamam, bunları durduracağım\' diyor. Öbürü \'Kanal İstanbul\'u anlamam\' diyor. Peki kardeşim Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü mü yıkacaksın? Bu yatırımları durduracak mısın? Bunların hayatında yapmak yok, bunların hayatında yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Yap-işlet-devret modeliyle otoyolun tamamı 2020 yılında açılacak. Karasu\'ya BMC yatırımlarını buraya taşıyor. Otobüs üretiminden zırhı araçlara kadar onlar burada üretilecek. İstihdam da sağlayacak. Ben size müjde veriyorum. Ama onlar anlamıyor ki. Onlar sadece gelsin Erdoğan\'a çaksın. Siz vurdukça biz güçleniriz\" dedi.

\'TERÖRİSTTEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, HDP\'nin adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etmesine tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Yeni sistemde tüm sorumluğu Cumhurbaşkanlığı üstleniyor. Bazıları bu değişimi yanlış anlamış. Bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran baş kesen. Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Gel bakayım Muharrem\' diyerek cumhurbaşkanı yaptığı kişinin Afrin operasyonunda Metin Temel Paşa açıklamasını duydunuz. \'Apoletlerini sökeceğim\' diyor. Sen kimsin? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin? Gidip ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş\'a mı takacaksın apoletleri? Diyarbakır\'da ölüme neden olan kişi bu ülkede cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem Efendi gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri \'ziyaret etmek lazım\' diyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler özgürlük adına bunu yapmıyor. Benim halkım böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden kişiye gidip 24 Haziran\'da gereken dersi verecektir. Biri daha çıkmış \'cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıldır?\' diyor. Her şeyden önce 15 Temmuz\'da kendi milletine silah çeken o alçaklar üniforma giymiş birer FETÖ teröristiydi. Metin Temel Paşamız ise o teröristlerle Afrin\'de göğüs göğse mücadele eden bir paşaydı. Ben Anayasa\'ya göre başkomutanım. Ey Muharrem kendini ne zannediyorsun, sen daha çırak bile değilsin. Temel Paşa da orada protokolde yerini almış iftarı beraber yapmışız. Konuşmamda da alkışlaması gereken yerde alkışlamış. Niye rahatsız oluyorsun? 15 Temmuz darbeyi gerçekleştiren hain darbeyi yargı cezalandırmıştır. Bu kişinin ayakları adayken yerden kesilmiş. Kamu görevlilerini işten atmakla tehdit ediyor. Korumaları selfie yapan genci sahneden atıyor. Mecburen alınan güvenlik önlemleri yüzünden tek bir kişinin bile incinmesine rıza gösteremeyiz.\"

\'BEN UNUTMADIM, DERSİNİ VERİRİM\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programındaki prompter arızası iddiasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

\"Ben prompter\'i unutmuşum. Ben unutmadım, dersini veririm Bay Kemal. Kanaat önderleriyle yaptığım toplantıda akşam namazı için hoca çıktı. Korumalar önünü kestiler. Sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Hoca efendinin önünü kestiklerini koruma müdürüne söyledim. Bunların her işi öyle yalap şalap. İftirayı siyaset yapmak sanıyorlar. Şimdiden zıvanadan çıkanların ülkenin başına geçseler neler yapacaklarını tahmin edemiyorum. Ordumuzu Afrin\'e göndermek istemiyordu Bay Kemal. CHP adayının ilk işi cezaevinde bölücü örgütün kuklasını ziyaret etmek olmuş. Afrin harekâtı komutanını hedef almalarının asıl sebebi bu.\"



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