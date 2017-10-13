Erdoğan'dan iki il başkanlığına yeni atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Çankırı ve Karabük il başkanlıklarına yeni atama yaptı.

AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı ve Karabük il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu.

Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı İl Başkanlığına Celal Kaman, Karabük İl Başkanlığına da İsmail Altınöz'ün getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarı diledi.