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Erdoğan'dan İhsanoğlu'na ilk yorum

Başbakan Erdoğan, AKP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının Haziran sonunu bulabileceğini kaydetti

17 Haziran 2014 17:00

Başbakan Erdoğan, CHP ve MHP'nin çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu göstermesine ilişkin,  “En güzel değerlendirmeyi milletimiz yapar” dedi. 

 

‘Aday açıklamamız ay sonunu bulur’ 

 

AKP’nin göstereceği aday üzerinde de görüşmeler yapıldığını belirten Erdoğan “AK Parti adayıyla ilgili Meclis dışındaki siyasi partilerle görüşeceğim. Temmuz ayına kadar zaman var. Aday ismi açıklamamız ay sonunu bulur” ifadesini kullandı. 

Erdoğan, eski yakın korumalarının da aralarında olduğu 15 kişi hakkında böcek soruşturulması kapsamında gözaltı kararı olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek “İlgili birimler yargıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Neticeyle alakalı bana gelen bir şey yok. Televizyonlardan 12 noktada operasyon yapıldığını duydum. Neticelendiği zaman bana bilgi verirler” açıklamasında bulundu.

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