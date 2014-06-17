Bahçeli: Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Köşk adaylığı milletimizin eseridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile mutabakata varıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olarak gösterdikleri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'na ilişkin, "Bilgili, birikimli, çelebi ruhlu bir bilim insanıdır. Siyasetle organik bir bağının olmadığı hepimizin malumudur. Şu zamanda aday olması Türkiye için bir şanstır. İhsanoğlu milletimizin eseridir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

IŞİD tarafından Türkiye'nin Musul'daki Türk Konsolosluğu'nu basarak kaçırdığı Türk rehinelere ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tutumunu da ağır bir dille eleştiren Bahçeli, "Başbakan ya IŞİD sevdalısıdır. Ya da IŞİD destekçisidir. Biz Türkiye'nin gücünü göster diyoruz. Başbakan hala sünepe bir siyasetçi gibi soğukkanlı adımlar atacağız sağduyulu olacağız diyerek zaman kazanıp saklanbaç oynuyor" ifadesini kullandı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin hayati çıkarlarının hiç bir zaman olmadığı kadar tartışıldığı ve tehlike altında olduğu bir dönemden geçiyoruz.