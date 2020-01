Erdoğan'dan ODTÜ'deki eylemcilere: Bu solcular ateist, bunlar terörist!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'in 28 Şubat'ta sarf ettiği 'Başörtüsü füruattır' sözlerini hatırlattıktan sonra "Ya sen ne karışıyorsun? Çünkü onda evlat yok. Bizim derdimiz var" dedi. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de "Onun çoluğu çocuğu yok bizi anlayamaz" demişti. Erdoğan Gülen'e seslenerek "Yüreğin varsa çık vatanına gel vatanına!" dedi.

Erdoğan, Ankara'da ODTÜ'lü öğrencilerin eylemlerle karşı çıktığı 1071 adlı bulvarının açılışına dair "Ankara’da bir bulvar açtık. Kimlere rağmen o solculara rağmen, o ateistlere rağmen. Bunlar ateist, bunlar terörist. Ama CHP bunlara bizim gençler diyor. Bizim sevgili gençlerimizin elinde molotof kokteyli olmaz. Bilgisayarı, kalemi olur" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında dün Burdur ve Uşak'ta konuştuktan sonra bugün de Balıkesir'de konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bizlere sahip çıktığınız için, bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. 30 Mart dünyanın tüm mazlum hakları için inşallah dünyaya verilmiş bir mesaj olsun.

'Hocalardan kurtulduğumuz için mutluyuz'

30 Mart’ta Balıkesir’de sadece bir seçim yapmayacağım. 30 Mart’ta Türkiye içindeki hainleri Türkiye dışındaki gözü dönmüş düşmanlara sandıkta mesaj vereceksiniz. Türkiye’ye saldıranları sizler sandıkta püskürteceksiniz. Bu ülkede başı açık başı örtülü bizi birbirimize düşürmek istediler. Biz şimdi başörtü olarak okullarımıza gidebiliyoruz, devlet dairelerinde çalışabiliyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Sizin Hocanız 28 Şubat'ta başörtüsü için füruattır dedi. Biz o hocalardan kurtulduğumuz için mutluyuz.

Balıkesir’e bu sene bir şeyler oldu. Balıkesir futbolda şampiyonluğa gidiyor fakat belediyecilikte küme düştü. Bunlar belediyeciliği bilmez, belediyecilik bizim işimiz bizim. Ben kimden aldım belediye başkanlığını CHP’den aldım. İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı. Medya siz de bunları hatırlayın. Çöp dağlarını temizledik, susuzluğu giderdik. Hala sıkıntı yok. Dağları deldik dağları. 180 kilometre Istıranca Dağları’ndan su getirdik. Neden? Biz Ferhat’ız, Şirin’e aşığız. Millete sevdalıyız.

İstanbul’u ben o dönemde 2.5 milyar dolar ile devraldım. Hem yatırımlar yaptım 1 milyar 200 milyon dolar borçla devrettim. Şimdi Balıkesir bizimle daha farklı gülecek. Ayvalık’ta su yok. Hadi buyurun. Neden çözemiyorsunuz su sorununu. İki gülücükle belediyecilik olmaz. Yatırım ister yatırım.

Erdoğan'dan Gülen'e: Onun evladı yok

Bundan 17 yıl önce 28 Şubat’ta seçilmiş bir hükümete post modern bir darbe girişiminde bulundular. Sizin seçtiğiniz hükümeti baskılarla, tehditlerle görevden uzaklaştırdılar. İmam hatipleri, meslek liselerini kapattılar. İnançlarımıza değerlerimizi kutsallarımıza el uzattılar. Başörtülü okumaz okuyamaz diyorlardı. İmam hatipli üniversiteye giremez diyorlardı. Yoksulların çocukları okumasın diyorlardı. Sen başörtülüsün senden kapıcı olur diyorlardı. Şimdi avukatta oldu mühendis de oldu, doktor da oldu.

Bugün kendi ülkesine tuzaklar kuran zat, o günlerde ülkesini sırtından hançerliyordu. Ne diyordu biliyor musunuz. “Beceremediniz artık bırakın diyordu” Başörtüsü için "Takmayabilirsiniz" diyordu. Ya sen ne karışıyorsun. Çünkü onda evlat yok. Bizim derdimiz var.

28 Şubat’ta darbecilere hoşgörü ödülleri dağıtıyordu bunlar. Bugünde darbecilere telekulak desteği veriyor.

Bu millet ihaneti sırtına saplanan hançeri unutmaz. Bin yıl sürece zulmü sizlerle beraber ortadan kaldırdık. Üniversitelerde başörtü yasağını, imam hatiplerde olan yasakları ortadan kaldırdık.

Bunlar ilimden, fenden bahsediyor di mi? MHP’yi konuşmaya gerek yok. İktidara geldiler muktedir olamadılar. Merhum Ecevit ile 3.5 kalabildiler. 5 sene kalamadılar. Neden? Bunlar aciz. Bunların yapabileceği iş değil bu. CHP’nin başındaki Genel Müdür aslında bir kaset Genel Müdürüdür. Yapmıştır yapmamıştır, bilemem. Ama o görüntüleri yarım saatte ben kaldırdım. Ama şimdi kalkmış bana kimmiş açıklasın diyordu. Onu git paralel yapının başındakine söyle, hala güveniyorsun. Bu iş bizim başımızın altında çıksa neden kaldıralım ya. Varsın dursun.

Tek parti döneminde zulmedenler geçip gittiler. 27 Mayıs’ı yapanlar göçüp gittiler, millet onları nefretle anıyor. 12 Eylül’ü yapanlar milletin gönlünde mahkum oldular. 28 Şubat’ı yapanlar 2002 3 Kasım’da cevabı aldılar.

Dün gösterdiklerimi bir kısım medya yayınlamadı. Bugün yenileri göstereceğim. Yayınlasanız da yayınlamasanız da tarih o medyayı affetmeyecek.

3 temmuz 1960 tarihli bir gazetenin haberi. İsmini vermiyorum. Bu da benim hassasiyetim. Vermiyorum, vermeyeceğim. 27 Mayıs’ta darbe yapmışlar Menderes’i hapse atmışlar bu haberi yapıyorlar. Şöyle yazıyor:

Menderes’in kasası yolsuzluk evrakı ve vesikalarla dolu diyor. Aynen bugünkü gibi. Haberin içinde merhum Başbakan ile ilgili son derece alçakça edepsizce iftiralar var. Darbe yapmışlar yetmemiş Menderes ve arkadaşlarını hapsi atmışlar yetmemiş, bu haberlerle Menderes’in itibarını sıfırlamak istiyorlar. Sonuç, Menderes silinmez bir demokrasi kahramanı...

Kanuni ne diyor. Dizilerdeki Kanuni değil ha. Bizim Kanunimiz öyle kadınları kucaklarını dolaşan Kanuni değildir. At sırtında ömrünü geçirmiştir. Onu bile kirletmeye çalıştılar. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda nefes sıhhat gibi. Balıkesir dev bir şehir hastanesine sahip oluyor. Önümüzdeki ay temelini atacağız, 2016 sonunda da açılışını yapacağız. Bundan ben de çok tazminat kazandım ha. Kılıçdaroğlu’ndan. İsmini vermeyecektim pardon. Yeri geldiğinde onları da açıklayacağım. Onları bağışlayacağız. Düşenbiliyor musunuz. 3 yıla aşkın süre 3 bine yakın kişinin telefonlarını dinlemişlerb Selam örgütü diye bir örgüt uydurmuş her taraftan her renkten kendileri dışında kim varsa keyfi dinlemişler. Benim oğlum ile ilgili de aynı itirafı attılar.

'Oğlum da izinsiz dinlenmiş'

Oğlumun avukatı müracaat etti ve 3 savcının imzasıyla açıklama yapıldı. Oğlum da izinsiz dinlenmiş. İşti iftira at izi kasın. Bunu yapmaya hakkın var mı? Nasıl yaparsınız bunu. Sipariş üzerine de bunlar aynı şeyleri yaptılar. Türkiye’nin en mahrem konuşmalarını dinlemişler. Beni de dinlemişler. Bizim güvenli hatlarımız var, uluslararası görüşmelerimiz var bunları dinlemişler. Eyyyy Pensilvanya sana sesleniyorum. Eğer yüreğin varsa çık vatanına gel vatanına. Siyaset yapacaksan çık er meydanına. Ben öyle bilmiyordum, aldanmışım. Bana kitaplar gönderiyordu, bana methiyeler düzüyordu. Tespihler gönderiyordu. Şimdi her şeyi anladık.

Ama bundan sonra böyle olmayacak. Adalet yerini bulacak Türkiye’den kaçtın gitti şimdi oradan ülkemin huzurunu kaçırıyorsun. Ulusal güvenliğimiz tehdit eden hareketler yapıyorsun. Biz bu ihanetin hesabını soracağız. Bu yapı ç ok büyük bir ihanetin içinde. Bu yapı kendi ülkesinin en stratejik bilgilerini ele geçirip servis edecek kadar alçaklık içinde. Bunlar ne için böyle patladılar biliyor musunuz? Dershaneler. Buradan 1 milyar dolar geliri vardı buradan. Bakın Meclis’te dershanelerle ilgili konular görüşülüyor kim bizimle mücadele ediyor CHP.

Dershaneleri boykot çağrısı

Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Çocuklarınızı bunların dershanelerinde çekin. Okullarından da çekin. Benim 4 çocuğumun 4’ü de devletin imam hatiplerinde okudu.

Başörtüsünden üniversiteye sokmadılar, yurtdışına okudular. Devletin okulları bize yeter. Bunlara tavır koyun. Bunların yayın organlarına da tavır koyun. Doğru haber bulamazsınız, dürüst haber bulamazsınız. Bunları boykot ederek tavrınızı göstereceksiniz.

'Ankara'daki o solculara rağmen bulvarı açtık, bunlar terörist'

Pazartesi günü Ankara’da bir bulvar açtık. Kimlere rağmen o solculara rağmen. Onlar ateist. Bunlar terörist. Ama CHP bunlara bizim gençler diyor. Bizim sevgili gençlerimizin elinde molotof kokteyli olmaz. Bilgisayarı, kalemi olur. Bulvarın adı ne 1071 Malazgirt. Bunlardan bir tanesi üzerine Bizans kıyafeti giymiş Alpaslan Bizans’a karşı savaşıyor ya kendini Bizans’ın yerine koyuyor. Yazıklar olsun. Kalabalıktan birinin seslenmesi üzerine: Bizim sosyologlara ihtiyacımız var. Şöyle gel. Lütfi Bey, notlarını al. Bakan Bakanımız ne diyor. Sosyolog kadrosunu attırdık.

Son 1 yıldır şehitler gelmiyor. Annelerin babaları yürekleri dağlanmıyor. 1 yıldır acı haberler almıyoruz. Bu kronik sorunlara çözümleri yakaladık. Türkiye zincirlerinden kurtuluyor, her alanda rekorlar kırıyor. 2013 sıkıntılarla doluydu. OECD kayıtlarına göre Türkiye büyüme kaydında ilk beşin içinde yer aldı. Bizim için yeterli değil, daha fazlası olması lazım. Bu MHP bu CHP yalan yanlış kampanyalar yapıyorlar. Havaalanından gelirken bir kadın çıktı otobüsün önüne, otobüsü durdurdum. “Başbakanım şu aydınlatma lambaları yeni takıldı ama seçimlerden sonra sökülecekmiş” dedi. Böyle şey olur mu?

ODTÜ'de neler yaşanmıştı?

Ankara'da 1071 Malazgirt Bulvarı'nın açılışını protesto etmek isteyen bir grup, ODTÜ Kampüsü'ne girmek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin buna izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Bu sırada, kalabalıktan bazı kişiler, polise havai fişek ve taş attı. Bunun üzerine, polis, yaklaşık 500 kişilik gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.