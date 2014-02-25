ODTÜ'de 1071 Malazgirt Bulvarı protestosuna polis müdahalesi

ODTÜ’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı 1071 Malazgirt Bulvarı’nı protesto eden öğrencilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Ankara'da 1071 Malazgirt Bulvarı'nın açılışını protesto etmek isteyen bir grup, ODTÜ Kampüsü'ne girmek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin buna izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, A4 Kapısı'ndan girmek isteyen grup, güvenliği aşarak içeri girdi. Bunun üzerine yaklaşık 500 öğrenciyi dağıtmak için Çevik Kuvvet ekipleri biber gazı, plastik ve boyalı mermi ile gruba müdahale etti.

Eylemin yasal olmadığını belirten polis, kalabalığın kampüsün dışına çıkmasına izin vermeyeceklerini, basın açıklamasının kampüste yapılmasını istedi. Göstericiler ise açılış töreninin yapılacağı alana yürümek istediklerini söyledi.

Bu sırada, kalabalıktan bazı kişiler, polise havai fişek ve taş attı. Bunun üzerine, polis, yaklaşık 500 kişilik gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda protestocular AKP seçim TIR'ına zarar verdi.