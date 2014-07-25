Erdoğan'dan gözaltına alınan polislere: İçeride vakit bol

Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’a gelen Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’te halka hitap etti. Erdoğen "MİT TIR'larınn Başbakan'ın emriyle durdurulduğu haberlerine ilişkin "Gazetelerde Başbakanın emriyle durduruldu diyor. Gerçi bunda benim emrim yoktu. Ama ben emredersem ne olacak? MİT'in TIR'dır. Durduramazsın, arayamazsın. Buna yetkin yok. Bunlar Türkmenlere İslami yardım götürüyorlardı" dedi.

‘Paralel yapı’ iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyonu değerlendiren Erdoğan, “Paralel Yapı ile mücadelemiz durmayacaktır. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizi tehdit ettiler. Şimdi bunlar yandaş medyalarında acındırma, dramatik şeyler yapıyorlar. Biri diyor, ‘anneciğime hatim indiriyordum, son 5 cüzüm kalmıştı, onu da siz tamamlayın.’ Ne demek ya, içeride vaktin bol, al Kuran’ı yanına, kendin tamamla…” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bugün Anadolu’nun manevi mimarlarının mekanlarının daha da yaklaştığı müstesna bir gündür. Mevlana’nın, Hacı Bayram-ı Veli’nin, Gazi’nin buluştuğu bir gündür. Böylesine muhteşem bir hizmetin, böylesine önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Biz bu yatırımla aynı zamanda kadim medeniyetimizi ihya ediyor, yeni bir medeniyet inşa ediyoruz.”

'Önümüze engeller çıkardılar'

“Çıkmış şimdi adaylardan birisi ‘Marmaray’ı Demirel yapıyordu’ diyor. Hadi oradan. Temelini biz attık, açılışını da biz yaptık. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkardılar. Türkiye büyümesin, hedeflerine ulaşamasın diye her yola başvurdular. Kimi zaman darbecilerin, kimi zaman da emniyet ve yargı içindeki darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Eğilmedik, dik durduk. Allah’ın yardımı, milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik. 2023 için yeni ve çok daha büyük projeler ilan ettik. Milletimize şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Hamdolsun 30 Mart’ta da bu Paralel Yapı, kumpasçılar bir araya geldiler ama siz ‘yüzde 45,5 ile yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ dediniz.”

‘İçeride zamanın bol’

“İnşallah 10 Ağustos’tan sonra sizlerin teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilmem halinde hizmetlerimizi yeni bir unvan ile, yeni bir anlayışla devam ettireceğiz. Yani Çankaya’ya çıkmak bizim hizmetlerimizi durduramaz. Paralel Yapı ile mücadelemiz durmayacaktır. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizi tehdit ettiler. Şimdi bunlar yandaş medyalarında acındırma, dramatik şeyler yapıyorlar. Biri diyor, ‘anneciğime hatim indiriyordum, son 5 cüzüm kalmıştı, onu da siz tamamlayın.’ Ne demek ya, içeride vaktin bol, al Kuran’ı yanına, kendin tamamla. Senaryocu bunlar. Konuşuyorlar, ‘Başbakan da hesap verecek’ diyorlar. Biz size verilecek hesaptan değil Rabbime verilecek hesaptan korkarız.”

BM'nin Gazze'deki katliama karşı sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatta İsrail'in şımarıklığına destek veriyor. Dünyadaki birçok devlet bu zulüm karşısında susuyor. Şehit olan 150'ye yakın yavrunun o bedenlerini gördünüz değil mi? O annelerin feryadını, şehit olanların annelerini görüyorsunuz değil mi? Şu anda 750-800 arası şehit var. Biz şu anda vicdani yardımı ulaştırmada bile zorlanıyoruz. İnsani yardım ya. İlaç göndereceğiz, gıda göndereceğiz. Onu bile engellemenin içerisindeler. Yaralıları getirmek istiyoruz, engelliyorlar. Bizim de yaptığımız bu karışmalar, bu konuşmalar beyefendileri rahatsız ediyor. İçeride, dışarıda birileri bundan rahatsız oluyor. Dışarıda sözlerimiz çarpıştırarak bizi antisemitis gibi göstermeye çalışarak ahlaksızca bir kampanya yürütüyorlar. Dünyada antisemitis bir insanlık suçu olduğunu ifade eden belki ilk başbakanım. Bunu söyledikten sonra islamafobya konusunda onlarında İslamofobil bir insanlık suçu olarak ilan etmelerini istedim. Varşova'da yapılan uluslararası bir toplantıda son anda bunu kayıtlara geçirdim. Ama Avrupa dürüst davranmadı. Samimi davranmadı. Yine aynı şekilde islamafobyanın bir insanlık suçu olarak ifade edemediler. Biz etmeye devam ediyoruz. İsteseler de istemeseler de etmeye devam edeceğiz. Nerede olursa olsun bunu seslendirmeye devam edeceğiz. İçeride de bunların yandaşları var. CHP, MHP, BDP, Persilvanya, malum medya İsrail'in işini kolaylaştırmak için her türlü çirkinliği yapıyorlar. Ahlaksızca iftiralardan, yalanlardan hiçbir zaman geri durmuyorum. Gündemi alıp şimdi bir başka yere çekmek istiyorlar. Bizi göya oyalayıp Gazze için susmamızı istiyorlar. Maalesef bunun için de Türkmen kardeşlerimizi istismar ediyorlar. Ey CHP, ey MHP yav sizin Türkmen kardeşlerimizle ne işiniz var? Türkmen kardeşlerimize her türlü maddi, manevi yardımı yapan biziz. İşte Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatının TIR'larını durdurmak suretiyle onu arayanlar Pensilvanya'nın temsilcileriydi. Milli İstihbarat Teşkilatının araçlarını durduramaz, yasal olarak bu mümkün değil. Ama onlar müşterek bir operasyonla bunu yapacak kadar ihanet içerisine girdiler.

Geçen gün Cumhuriyet gazetesi başbakanın emriyle durduruldu diyor. Gerçi bunda benim emrim yoktu. Ama ben emredersem ne olacak? MİT'in TIR'dır. Durduramazsın, arayamazsın. Buna yetkin yok. Bunlar Türkmenlere İslami yardım götürüyorlardı."

“Ekmeleddin Bey, Marmaray’dan geçmiş sevindim. Yuhalamayın. Ama baltayı taşa vuruyor, neymiş Demirel yapmış. İnsaf ya, Allah şaşırtıyor. Dilerim Kılıçdaroğlu da Bahçeli de geçer. Bir kere bu hat Türkiye’nin en zor coğrafyasında inşa edildi. Dünyanın bilinen ve uygulanan tüm inşaat tekniklerini inceledik, test ettik. Yüksek Hızlı Tren sahası, adeta teknik üniversitelerimiz için bir staj sahası haline geldi.”

“Şimdi sırada Milli Hızlı Tren projemiz var. Bu konuda TÜBİTAK, Devlet Demiryolları seferber olmuş, çalışıyor. Pazar gününden itibaren haftaya Pazar akşamına kadar Yüksek hızlı Trenimiz ücretsiz.”