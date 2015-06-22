Erdoğan'dan gece yarısı koalisyon tweeti: Oyunbozanlık eden hesap verir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam MÜSİAD iftarında yaptığı açıklamaların ardından resmi Twitter hesabından da koalisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, 'oyun bozanlık edenler hesabını vereceğini bilmelidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, takipçileriyle resmi Twitter hesabından koalisyonla ilgili görüşlerini paylaştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, ortak dil, ortak hedefler ve ortak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalisyonla, istikrar ve güven iklimini yeniden tahkim edebilir. Müşterekleri değil, farklılıkları öne çıkararak adeta oyun bozanlık eden parti ve siyasetçiler bunun hesabını millete vereceğini bilmelidir. Hiç kimsenin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki konumunu, sorumluluk üstlenmek yerine sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur."