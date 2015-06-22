T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan gece yarısı koalisyon tweeti: Oyunbozanlık eden hesap verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takipçileriyle resmi Twitter hesabından koalisyonla ilgili görüşlerini paylaştı

22 Haziran 2015 11:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam MÜSİAD iftarında yaptığı açıklamaların ardından resmi Twitter hesabından da koalisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, 'oyun bozanlık edenler hesabını vereceğini bilmelidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, takipçileriyle resmi Twitter hesabından koalisyonla ilgili görüşlerini paylaştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, ortak dil, ortak hedefler ve ortak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalisyonla, istikrar ve güven iklimini yeniden tahkim edebilir. Müşterekleri değil, farklılıkları öne çıkararak adeta oyun bozanlık eden parti ve siyasetçiler bunun hesabını millete vereceğini bilmelidir. Hiç kimsenin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki konumunu, sorumluluk üstlenmek yerine sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur."

 

ETİKETLER

tayyip erdoğantwittermesajkoalisyonoyunbozanhaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Koalisyon konusunu siyasiler çözemiyorsa millet çözecek tek mercidir

'Türkiye’yi hükümet kurulamayan bir ülke durumuna düşürmenin vebali ağırdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye: Oturduğu sandalyenin sorumluluğuna varsın!

Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı, anayasal çerçevede kalmalı' eleştirilerine ilişkin 'Siz o aklı kendinize saklayın' dedi

Fehmi Koru: Erdoğan, sarayı kendiliğinden boşaltmalı

'Davutoğlu'na Erdoğan konusunda teşkilat baskısı var'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24