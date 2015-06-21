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Erdoğan: Koalisyon konusunu siyasiler çözemiyorsa millet çözecek tek mercidir

'Türkiye’yi hükümet kurulamayan bir ülke durumuna düşürmenin vebali ağırdır'

21 Haziran 2015 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon tartışmaları konusunda, "Siyasiler çözemiyorsa, millet çözecek tek merciidir" dedi. Kimsenin seçim sonuçlarını sistemi kilitlemek için kullanmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye’yi hükümet kurulamayan bir ülke durumuna düşürmenin vebali ağırdır" ifadelerini kullandı. 

TİM Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:
 
"Türkiye'nin böyle bir zaman kaybına tahammülü olmadığına inanıyorum. Bunun için koalisyonun mümkün olan en kısa zamanda kurulmasını temenni ediyorum. Eğer egolar öne geçerse bu süreç uzayacaktır. O zaman da Cumhurbaşkanı olarak üzerimize düşen görev, siyasiler çözemiyorsa millet çözecek tek merciidir.

"Kimsenin seçimlerin ortaya çıkardığı konumunu, sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur. Türkiye’yi hükümet kurulamayan bir ülke durumuna düşürmenin vebali ağırdır.

"Cumhurbaşkanı olarak bu süreçte ben, milletimin arzusu konusunda yeni hükümetin bir an önce kurulmasını teşvik edeceğim.

"Şunu da söyleyeyim. Birileri ikide bir çıkıp, 'Cumhurbaşkanı Anayasa'daki yerine çekilmelidir' gibi ifadeler kullanıyor. Ben Anayasa'daki yerimi gayet iyi biliyorum. Ömrümün 40 yılı Anayasa'nın verdiği yükümlülükleri, bulunduğum her makamda kullanarak geçti. Şu anda da Anayasa'nın bana verdiği görev ve yetki neyse, bu yetkiyi gayet iyi kullanmasını bilirim. Bunun için de birilerinin talimatına ihtiyacım yok."

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