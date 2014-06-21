T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan Fransız cihatçı gençler için: Bize liste verin, gereğini yapalım

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Başbakan Erdoğan'dan, Suriye'ye giderek cihat için savaşan Fransız gençlerinin Türkiye’den geçişlerinin durdurulmasını talep etti

21 Haziran 2014 15:47

Başbakan Tayyip Erdogan ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Paris'teki Elysee Sarayı’nda yaptığı görüşmenin merkezine Irak ve Suriye krizi ile iki ülke arasındaki ekonomik dosyalar oturdu. Hollande, Türkiye Avrupa Birliği konusundaki desteklerinin süreceğini belirtirken, Erdoğan da, 2014 yılının AB yılı olması için çalışacaklarını bildirdi. Hollande, Erdoğan’dan, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen Fransız cihatçı gençlerin durdurulması için alınacak önlemlerin artırılmasını istedi. Başbakan Erdoğan ise Türkiye’den geçen Fransız gençlerine ilişkin bir istatistik vererek, Türkiye’nin turistik bir ülke olduğunu, bu nedenle denetimin güç olduğunu anlattı ve “Bize liste verin, gereğini yapalım” dedi.

Gülten Özbey’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD’nin 10’uncu kuruluş yıldönümü için geldiği Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ı da ziyaret etti. Ziyarete AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım, Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de katıldı.

Elysee Sarayı’nda bir saat süren görüşmenin ana gündem maddesi beklendiği gibi Irak ve Suriye krizi oluşturdu. Hollande’ın Türkiye ziyaretinin devamı niteliğindeki görüşmede Suriye konusunda olduğu gibi Irak krizinde de Fransa ve Türkiye’nin görüş birliğinde olduğu dile getirildi. Elysee kaynakları Hollande’ın, Suriye’ye giderek çatışan cihatçı Fransız gençlerinin Türkiye üzerinden geçişlerinin daha sıkı kontrol altına alınmasını istediğini bildirdi. Hollande, bu konuda Türkiye ile yakın bir işbirliği yürütmek istediklerini vurguladı.

Başbakan Erdoğan da Hollande’a, “Türkiye’nin turistik bir ülke olduğunu ve bu nedenle kontrolün zor olduğuna dikkat çekerek, “Bize liste verin. O zaman gereğini yapalım” dedi. Başbakan Erdoğan, cihat saflarına katılmak isteyen 22 Fransız gencini sınır dışı ettiklerini, bölgede halen 200 kadar Fransız gencinin  bulunduğunu dile getirdi.

 

AB ittifakı sürüyor

 

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre de, görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine değinen iki lider, ticaret hacminin daha da artırılması için gayret gösterme konusunda mutabık kaldılar. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak, yeni fasılların açılmasına yönelik çabaların önemine de değinildi. Hollande, Türkiye’nin AB yolculuğunu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan da, bu çerçevede 2014'ün Türkiye açısından yeni bir “AB yılı” olmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

 

Avrupa enerji güvenliği

 

Ukrayna krizinden bu yana Rusya’ya petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla Kafkaslar ve Türkiye’ye yakınlaşmaya çalışan Hollande, Avrupa enerji güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Taraflar bu konuda Türkiye'nin oynayabileceği rol ve TANAP projesini de masaya yatırdı. İki lider, Irak ve Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Kırım meselesi de dahil olmak Ukrayna hakkında görüş teatisinde bulundular. Görüşmede, Karabağ sorununa çözüm bulmaya yönelik çabalara da değinildiği bildirildi.

ETİKETLER

başbakan erdoğanfransacumhurbaşkanıfrançois hollandecihatçı gençlerfransızliste

İlgili Haberler

Hollanda'dan Türkiye'ye 'cihatçı' listesi

Lahey yönetiminin, Türk güvenlik makamlarına Hollanda uyruklu cihatçılardan oluşan 100 kişilik bir liste ilettiği belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24