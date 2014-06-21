Erdoğan'dan Fransız cihatçı gençler için: Bize liste verin, gereğini yapalım

Başbakan Tayyip Erdogan ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Paris'teki Elysee Sarayı’nda yaptığı görüşmenin merkezine Irak ve Suriye krizi ile iki ülke arasındaki ekonomik dosyalar oturdu. Hollande, Türkiye Avrupa Birliği konusundaki desteklerinin süreceğini belirtirken, Erdoğan da, 2014 yılının AB yılı olması için çalışacaklarını bildirdi. Hollande, Erdoğan’dan, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen Fransız cihatçı gençlerin durdurulması için alınacak önlemlerin artırılmasını istedi. Başbakan Erdoğan ise Türkiye’den geçen Fransız gençlerine ilişkin bir istatistik vererek, Türkiye’nin turistik bir ülke olduğunu, bu nedenle denetimin güç olduğunu anlattı ve “Bize liste verin, gereğini yapalım” dedi.

Gülten Özbey’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD’nin 10’uncu kuruluş yıldönümü için geldiği Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ı da ziyaret etti. Ziyarete AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım, Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de katıldı.

Elysee Sarayı’nda bir saat süren görüşmenin ana gündem maddesi beklendiği gibi Irak ve Suriye krizi oluşturdu. Hollande’ın Türkiye ziyaretinin devamı niteliğindeki görüşmede Suriye konusunda olduğu gibi Irak krizinde de Fransa ve Türkiye’nin görüş birliğinde olduğu dile getirildi. Elysee kaynakları Hollande’ın, Suriye’ye giderek çatışan cihatçı Fransız gençlerinin Türkiye üzerinden geçişlerinin daha sıkı kontrol altına alınmasını istediğini bildirdi. Hollande, bu konuda Türkiye ile yakın bir işbirliği yürütmek istediklerini vurguladı.

Başbakan Erdoğan da Hollande’a, “Türkiye’nin turistik bir ülke olduğunu ve bu nedenle kontrolün zor olduğuna dikkat çekerek, “Bize liste verin. O zaman gereğini yapalım” dedi. Başbakan Erdoğan, cihat saflarına katılmak isteyen 22 Fransız gencini sınır dışı ettiklerini, bölgede halen 200 kadar Fransız gencinin bulunduğunu dile getirdi.

AB ittifakı sürüyor

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre de, görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine değinen iki lider, ticaret hacminin daha da artırılması için gayret gösterme konusunda mutabık kaldılar. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak, yeni fasılların açılmasına yönelik çabaların önemine de değinildi. Hollande, Türkiye’nin AB yolculuğunu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan da, bu çerçevede 2014'ün Türkiye açısından yeni bir “AB yılı” olmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Avrupa enerji güvenliği

Ukrayna krizinden bu yana Rusya’ya petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla Kafkaslar ve Türkiye’ye yakınlaşmaya çalışan Hollande, Avrupa enerji güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Taraflar bu konuda Türkiye'nin oynayabileceği rol ve TANAP projesini de masaya yatırdı. İki lider, Irak ve Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Kırım meselesi de dahil olmak Ukrayna hakkında görüş teatisinde bulundular. Görüşmede, Karabağ sorununa çözüm bulmaya yönelik çabalara da değinildiği bildirildi.