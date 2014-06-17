Hollanda'dan Türkiye'ye 'cihatçı' listesi

Yusuf Özkan/BBCTürkçe



Avrupa Birliği'nin, Suriye'den dönen Avrupa kökenli cihatçıların yarattığı "potansiyel terör tehdidine karşı" yeni eylem planı kararı almasının ardından, Hollanda da harekete geçti.

Lahey yönetiminin, Türk güvenlik makamlarına Hollanda uyruklu cihatçılardan oluşan 100 kişilik bir liste ilettiği belirtiliyor.

Hollanda'da yayımlanan Volkskrant gazetesinin haberine göre, Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), Irak İslam Şam Devleti'nin (IŞİD) kolu olarak bilinen Suriye'deki El Nusra Cephesi'ne katılmayı planlayan 100 kişilik listeyi, Ankara'ya bildirdi.

Hollanda, Beşar Esad rejimine karşı savaşmak için Suriye'ye gidecekleri belirlenen bu kişilerin Türkiye'ye alınmamasını istedi. Listede, Türkiye kökenli Hollandalıların yanı sıra, diğer ülkelerden gelenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Hollanda istihbaratı, cihat için ülkeden ayrılan 100 kişinin bir bölümünün şu an Türkiye'de bulunma olasılığı üzerinde duruyor. AIVD, Ankara'nın bu kişileri Suriye'ye geçmeden sınır dışı etmesini istiyor.

AIVD'nin raporlarına göre, IŞİD ve buna bağlı örgütler bünyesinde savaşmak için Suriye'ye giden 11 bin kişiden 150'si Hollandalı. Bu kişilerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiği öne sürülüyor.

Volkskrant gazetesine konuşan Leiden Üniversitesi Öğretim Üyesi terör uzmanı Edwin Bakker, Türkiye'nin topraklarından geçen cihatçıları yakalamaya istekli olmadığını savunuyor.

'Türkiye istekli değil'

Türkiye'nin cihatçılara karşı daha fazla şey yapabileceğini belirten Bakker, şunları dile getiriyor:

"Türkiye eğer gerçekten mücadele etmek istese, en başından sınıra bir çizgi çeker ve 'girişe yasak bölge' ilan edebilirdi. Bu bölgeye girmek isteyenlerden geliş amacını, planını açıklamasını isteyebilirdi."

Gazetenin yorumunda ise, Türkiye'nin engel olmak yerine Suriye'deki rejime karşı savaşan militanlara destek verdiği öne sürülüyor. Ankara'nın İslamcı militanlara silah, mühimmat yardımı yaptığı ve topraklarındaki hastanelerde yaralıların tedavisin sağladığı iddia ediliyor.

Haberde AKP hükumetinin, "ortak düşmanları olan Esad'a karşı mücadele eden cihatçıların" topraklarında barınmasına ve Suriye'ye geçmesine izin verdiği kaydediliyor. Haberde, AKP tabanının radikal İslamcı militanlara sempatiyle baktığı da ifade ediliyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Fransa Timmermans da Irak’taki gelişmeler ve IŞİD'in ilerleyişi konusunda parlamentoyu bilgilendirdi.

Timmermans, Hollanda uyruklu militanların büyük bölümünün IŞİD saflarında çatışmalara katıldığını belirtti. Irak'taki gelişmeleri kaygı verici olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı, IŞİD'in Hollanda'daki mal varlığını dondurulması ve Suriye'ye gideceklere seyahat engeli konulması gibi önlemlerden söz etti.