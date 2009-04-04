Erdoğan'dan Ermenistan için Karabağ şartı

Başbakan Erdoğan, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi yönünde hazırlıklar yapıldığını ancak Karabağ sorunu çözülmeden nihai anlaşmaya varılamayacağını açıkladı.



G-20 Zirvesi için İngiltere'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ermenistan'la yürütülen görüşmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin hiç kimseye kin ve nefret taşımadığını ancak Türkiye'ye kin ve nefret ile bakanların bulunduğunu ifade etti.



Erdoğan, ''Uluslararası camiada kimseye olan ya da olmayan, tarihte gerçekleşen bir şeylere karşı bir soykırım mücadelesi başlatmadık ama Ermeni diasporasının, yıllardır sürdürdüğü sözde Ermeni soykırımıyla ilgili çalışması var. Türkiye olarak olmayan bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, 2005 yılında Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'a mektup yazdığını hatırlatarak, mektubunda sözde Ermeni soykırımı konusunun tarihçilerin işi olduğunu, işi tarihçilere bırakmak için teklifte bulunduğunu ancak mektubuna bir cevap alamadığını söyledi.



Türkiye-Ermenistan futbol milli takımlarının maçı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın davetlisi olarak Ermenistan'a gittiğini anımsatan Erdoğan, kendisinin ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve bürokratlarının de Ermenistanlı yetkililerle görüştüğünü vurguladı.



Erdoğan şöyle devam etti:

"Derdimiz bu işe çözüm bulmak ama bu çözümün bazı ilintili olduğu konular var. Bu konular, özellikle 17 yılı aşkın bir süredir. ABD, Rusya ve Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu çözmek istiyorlar. Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuşmadıktan sonra bizim Ermenistan ile ilgili sağlıklı bir karar vermemiz mümkün değil. Biz şu anda bu karara altyapı olacak şekilde adımlar attık. Buna kendimizi hazır hale getirdik. Bölgeyi de hazır hale getirmek için adımlar atıyoruz. Azeri dostlarımızla görüşmeler yaptık. Ermenistan ile görüşmeler yapıyoruz. ABD, Rusya, Fransa üstlendiği işi neticeye vardırsın ki bizim de işimiz kolaylaşsın. Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformunu kurduk. Bu coğrafi esasa dayalı olarak Rusya, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan'ın içinde olduğu platform. Biz Ermenistan ile nasıl bir araya geleceksek. Rusya da Gürcistan ile bir araya gelecek. Biz, barış üzerine kurulu bir dünya arzu ediyoruz. Komşularının birbiriyle kavgalı olmadığı bir dünya istiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliğimiz var. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz."



Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ile Ermenistan arasında sınırın açılması ve diplomatik ilişkinin başlatılması için 16 Nisan'da anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.