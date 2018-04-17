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Politika

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok

MHP lideri Bahçeli,cCumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi

17 Nisan 2018 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi: "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi grup konuşmamda söyledim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun zamandır kulislerde dile getirilen erken seçimle ilgili ilk kez talebini dile getirdi. Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını talep eden Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" dedi. Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra Erdoğan ile bir görüşmenin gerçekleşeceği öğrenildi. Erdoğan, bu görüşmenin yarın saat 13.30'da olacağını bildirdi.

NTV'nin haberine göre partisinin grup toplantısı sonrası Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.

Erdoğan, grup toplantısında Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de seçim yapılması teklifinin aksine "Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" demişti.

Öte yandan Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla görüştüğü öğrenildi.

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