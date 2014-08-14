Erdoğan'dan düşük oy yorumu: Peygamberi bile desteklemeyenler oldu

10 Ağustos'ta gerçekleşen Köşk seçimlerinde yüzde 51.8 oy ile 12. Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, kendi aldığı oyun beklentinin altında kalmasını peygamber örneği vererek yorumladı. Erdoğan, yüzde 51.8’lik oy oranının az olduğu eleştirilerine “Peygamber efendimizi bile desteklemeyenler oldu. Bizi de yüzde 52 destekledi” diye değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP MKYK’de, yeni genel başkan seçiminin yanı sıra cumhurbaşkanı seçim sonuçları da masaya yatırıldı. Partinin Kürt seçmenini az da olsa HDP’ye kaptırdığı, ağırlıklı olarak İç Anadolu ile Karadeniz olmak üzere pek çok yerde MHP tabanından oy aldığı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, HDP’nin oylarını artırması “çözüm sürecine destek” ve merkez partisi olması yolunda umut verici olarak yorumlandı. HDP’ye partiden oy geçişleri olmasına karşın bunun geçici olduğu, bu oranla HDP’nin yüzde 9.8’lik oranla parti olarak genel seçime girmesinin zor olduğu kaydedildi. Erdoğan, yüzde 51.8’lik oy oranının az olduğu eleştirilerine “Peygamber efendimizi bile desteklemeyenler oldu. Bizi de yüzde 52 destekledi” diye değerlendirdi.

AKP’nin olağanüstü kongre tarihinin 27 Ağustos olarak belirlendiği hafta başındaki MKYK toplantısında seçim sonuçlarının parti açısından analizi de masaya yatırıldı. Seçime katılımın yurtdışı seçmenler çıkarıldığında yüzde 77 olarak gerçekleştiği, bunun da iyi bir oran olduğu kaydedilen toplantıda, sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük çoğunluğunun AKP seçmeni olduğu savunuldu. Partili seçmenin sandığa gitmemesinde kamuoyu anketlerinde yüzde 58 oranlarına ulaşılacağı beklentisinin etkili olduğu değerlendirmesi yapılırken, “Seçmenimiz nasıl olsa ilk turda başbakanımızın seçileceğini düşünerek rahat davranmış ve sandığa gitmemiştir” görüşü dile getirildi. Katılımın azlığında seçimin tatil ve mevsimlik işçi hareketliliğinin yaşandığı döneme denk gelmesinin de etkili olduğu kaydedildi.

Partinin çözüm paketinin seçimden önce TBMM’den çıkarılmasına karşın ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu’da AKP’ye oy veren Kürt seçmenin az da olsa HDP’ye yöneldiği saptaması yapılırken,“Daha önce partimize oy veren seçmen daha çok etnik köken psikolojisiyle Demirtaş’a yöneldi. Ancak bu kalıcı bir durum değil. CHP seçmeninden de HDP’ye kayışlar oldu. Tüm bunlara rağmen HDP’nin oyunu artırması hem çözüm süreci açısından olumlu hem de merkez partisi olması için umut verici” görüşü dile getirildi. HDP’nin yüzde 9.8’e ulaşmasının 2015’te yapılacak genel seçime olası etkilerinin de değerlendirildiği toplantıda, HDP’nin yüzde 10 barajını aşmasının zor olduğu, genel seçime parti olarak girmesi olasılığının düşük olduğu, bunun da AKP’ye bir olumsuz etkisinin olmayacağı saptaması yapıldı.

‘Peygambere destek’ kıyaslaması

Toplantıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy oranı da değerlendirilirken, ilk turda seçimin yüzde 51.8 oy oranıyla kazanılması başarılı bir sonuç olduğu kaydedildi. Başbakan Erdoğan’ın, AKP’nin ulaştığı oy oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerine ise “Peygamber efendimizi bile desteklemeyenler olmuştur. Bizi de yüzde 52 destekledi” dediği öğrenildi. Erdoğan, “Birlik ve beraberliğimizi hiçbir şekilde bozmamalıyız” diyerek yeni döneme işaret etti.

Muhalefetin YSK’nin sonuçları resmi olarak ilan etmesiyle Erdoğan’ın başbakanlığının düşeceği tezinin de değerlendirildiği toplantıda, muhalefetin konuyu siyasi kriz yaratmak için kullandığı görüşü dile getirilirken, “Muhalefet 367 krizi benzer bir kriz çıkarmaya çalışıyor. Ancak konu siyasi değil, hukuki bir konudur. Erdoğan’ın başbakanlığı, ancak mazbatasını alıp yemin ettikten sonra düşer”denildi.

‘Evde de olsa liderimiz’

Toplantıda, bazı üyeler yeni genel başkan seçimi konusunda “Biz liderimiz Tayyip Erdoğan’dır. Biz genel başkan seçiyoruz, lider değil. Cumhurbaşkanlığı’ndan sonra evde torunlarını severken bile liderimiz kalacak. Yeni Türkiye’ye düşük profilli emanetçi tarzı bir genel başkan ve başbakan yakışmaz” görüşünü dile getirdi.

İşte Cumhuriyet'in sürmanşetinden duyurduğu o haber: