Erdoğan'dan 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısındaki konuşmasının ardından resmi Twitter hesabından "#WorldIsBiggerThan5" (Dünya 5’ten büyüktür) etiketiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajda "Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir" ifadelerine yer verdi. "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi Twitter'da kısa süre içerisinde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımılar şöyle:



- Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

- Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir.



- Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz.

- Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

- Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.