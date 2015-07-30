T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Abisi dağda, fırsat bulsa kendisi de dağa koşar

Cumhurbaşkanı: Selahattin Demirtaş haddini bilsin, olay budur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin&#39;de ziyaretlerde bulunuyor

30 Temmuz 2015 12:00

"Suruç katliamını Saray'ın özel gladyo örgütü yapmıştır" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve ABD’nin terör örgütü olarak nitelediği PKK’ya karşı bir tavır ortaya koyamamaktadır. Abisi dağda yetişmiş biridir halen de dağda. Kendisi de fırsatı bulunca oraya koşar. Bunların ağzından çıkan sözleri duyması lazım" dedi.

Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 

Çin'le ticaret hacmi

 

- Biz verdikleri rakamlar umut verici. Burada 35 bin cami olduğunu kendilerinden öğrendik. Bu mutluluk verici. Bu verdiklerini ben bir müjde olarak kabul ediyorum. Kendilerine aranızdaki birlik beraberliği, ülkenin birlik beraberliğine yansıtmanız çok önemli olacaktır.

Temenni derz ki büyüne Çin içinde Müslümanların aldıkları yer de doğru orantılı olarak devam etsin.

 

Demirtaş'ın 'Saray gladyosu' iddiası

 

- Bu aslı astarı olmayan terbiyesizce bir ifadedir. Biraz ağır olacak ama Cumhurbaşkanlığı makamının bu tür densizliklere alçaklıklara düşmeyecek kadar yüksek bir makam olduğunu söylemek isterim. Bu ifadeleri kullanan şahıs 50 kişinin öldüğü katliamın baş sorumlusudur. Şu ana kadar dokunulmazlık altında bu süreci getirmiştir lekelemiştir.

- Avrupa ve ABD’nin terör örgütü olarak nitelediği PKK’ya karşı bir tavır ortaya koyamamaktadır. Abisi dağda yetişmiş biridir halen de dağda. Kendisi de fırsatı bulunca oraya koşar. Bunların ağzından çıkan sözleri duyması lazım. Haddini bilsin derim, olay budur.

 

 

 

ETİKETLER

tayyip erdoğancinziyarethaber

İlgili Haberler

Erdoğan'ın Çin ziyaretinde gündem Uygurlar

Çin'e iki günlük resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmeye Uygur Türkleri konusu damgasını vurdu.

'Erdoğan'ın amacı HDP'yi kapattırmak'

PKK mevzilerinin bombalanması, Başkan Obama'nın dış politikası, Almanya'daki mülteci yurtlarına yapılan saldırılar, Almanya'daki emeklilerin durumu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24