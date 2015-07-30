Erdoğan'dan Demirtaş'a: Abisi dağda, fırsat bulsa kendisi de dağa koşar

"Suruç katliamını Saray'ın özel gladyo örgütü yapmıştır" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve ABD’nin terör örgütü olarak nitelediği PKK’ya karşı bir tavır ortaya koyamamaktadır. Abisi dağda yetişmiş biridir halen de dağda. Kendisi de fırsatı bulunca oraya koşar. Bunların ağzından çıkan sözleri duyması lazım" dedi.

Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çin'le ticaret hacmi

- Biz verdikleri rakamlar umut verici. Burada 35 bin cami olduğunu kendilerinden öğrendik. Bu mutluluk verici. Bu verdiklerini ben bir müjde olarak kabul ediyorum. Kendilerine aranızdaki birlik beraberliği, ülkenin birlik beraberliğine yansıtmanız çok önemli olacaktır.

Temenni derz ki büyüne Çin içinde Müslümanların aldıkları yer de doğru orantılı olarak devam etsin.

Demirtaş'ın 'Saray gladyosu' iddiası

- Bu aslı astarı olmayan terbiyesizce bir ifadedir. Biraz ağır olacak ama Cumhurbaşkanlığı makamının bu tür densizliklere alçaklıklara düşmeyecek kadar yüksek bir makam olduğunu söylemek isterim. Bu ifadeleri kullanan şahıs 50 kişinin öldüğü katliamın baş sorumlusudur. Şu ana kadar dokunulmazlık altında bu süreci getirmiştir lekelemiştir.

- Avrupa ve ABD’nin terör örgütü olarak nitelediği PKK’ya karşı bir tavır ortaya koyamamaktadır. Abisi dağda yetişmiş biridir halen de dağda. Kendisi de fırsatı bulunca oraya koşar. Bunların ağzından çıkan sözleri duyması lazım. Haddini bilsin derim, olay budur.