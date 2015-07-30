Erdoğan'ın Çin ziyaretinde gündem Uygurlar



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Çin ve Türkiye arasında gerilime neden olan Uygur Türkleri konusundaki tutumunda geri adım atmadı. Çin Devlet Başkanı, Uygurlarla mücadelenin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu savundu. Şi, Çin'in ayrılıkçı faaliyetleri engellemek için "etkili" önlemlere başvuracağına da işaret etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45'inci yıl dönümünde olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Çin ile ilişkilerimize stratejik açıdan bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Çin protestoları

Çin'in kuzey batısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan pek çok Uygur Türkü insan kaçakçılarının yardımıyla Güneydoğu Asya'ya kaçıyor. Çin hükümeti Türk diplomatlarını bölgeden kaçan Uygurlara seyahat dokümanı sağlayarak yardım etmekle itham ediyor.

Tayland'a sığınan yaklaşık 100 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edilmek için sınır dışı edilmesi İstanbul'daki Tayland Konsolosluğu'nun önünde şiddetli protestolara neden olmuştu. Ramazan ayında Çin'de Müslümalara kötü davranıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından Türkiye çapında da Çin karşıtı yoğun protestolar düzenlenmişti.

Hava savunma füze sistemi

Erdoğan'ın iki günlük Çin ziyaretinin önemli gündem maddelerinden bir diğerini ise Çin'den satın alınması planlanan hava savunma füze sistemi oluşturuyor.

Erdoğan Çin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Çin'den gelecek daha iyi bir teklife açık olduğunu söylemişti. 2013 yılında Çin şirketi China Precision ihalede 3 milyar 400 milyon dolarla en düşük teklifi vermişti. Ancak ihale NATO sistemi ya da ortak savunma kapasiteleriyle uyumlu çalışabilecek bir sistem olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.