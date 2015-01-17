Erdoğan'dan Davutoğlu'na 'mal bildirimi' tepkisi: Şimdi sırası değil, ekonomiyi olumsuz etkiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı ‘Şefafflık Paketi’nin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını ifade etti. Erdoğan, "Böyle bir düzenlemenin zamanlaması ve içeriği çok önemli. Seçim öncesinde doğru gelmiyor" diy e konuştu. Mal bildirimi konusunda alınan kararları da eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Örneğin inşaat sektörü çok önemli. Ekonominin lokomotifi inşaat sektörüdür. Sert kararlar alırsanız, ekonomiyi olumsuz etkiler. Mal bildiriminde de çok dikkatli olunmalı. Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız. Bu konularda ekonomiyi dikkate alarak karar verilmeli."

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda AKP'li kadın milletvekillerini ağırlayan Erdoğan, önceki gece de AKP grup başkanvekilleri ve yönetim kurulu üyelerine yemek verdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘İstişare yeterli değil’

“Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında, istişare ve danışma mekanizması yeterince işletilemiyor. Bir konu dışında bu mekanizma pek kullanılmadı. İstişare ve uyum olabilmesi için başkanlık sistemine ihtiyaç var.

‘Şimdi sırası değildi’

Şeffaflık konusunda açıklanan pakette yer alan düzenlemelerin bir kısmını, 2010 yılında yayınladığımız Başbakanlık genelgesiyle zaten hayata geçirdik. Diğer konular gündeme getirilirken çok dikkatli olunmalı. Böyle bir düzenlemenin zamanlaması ve içeriği çok önemli. Seçim öncesinde doğru gelmiyor. Burada asıl sorun, kayıtdışı ekonomi. Bunu kayıt altına almayı başardığınızda diğerleri arkasından gelir.

Mal bildirimi uyarısı

Örneğin inşaat sektörü çok önemli. Ekonominin lokomotifi inşaat sektörüdür. Sert kararlar alırsanız, ekonomiyi olumsuz etkiler. Mal bildiriminde de çok dikkatli olunmalı. Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız. Bu konularda ekonomiyi dikkate alarak karar verilmeli.

’Yasayı çıkarın’

İç Güvenlik Paketi çok önemli, onun bir an önce yasalaştırılması gerekir. Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları son derece sakıncalı. ‘Biz barajı aşamazsak sonrasını devlet düşünsün’ ne demek? Tehdit mi ediyor?

‘Muhafız alayı istedi’

16 eski Türk devleti sembollleri konusunda öneri muhafız alayından geldi, ben de kabul ettim.

‘MGK bile önceden belli olmuyor’

Bakanlar Kurulu’na pazartesi günü başkanlık edeceğim. Bir daha ne zaman olur, onu sekretarya konuşur. MGK toplantısında bile bir sonraki toplantıya sonradan karar veriliyor.”

Oylamanın tarihini sordu

Erdoğan, TBMM Soruşturma Komisyonu görüşmelerinin ne zaman yapılacağını da sordu. Grup yönetimi de kendisine “Salı günü” yanıtı verdi. Erdoğan, oylama ile ilgili ayrıntılara girmedi.