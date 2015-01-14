Davutoğlu: Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin vekilleri ve il başkanları mal bildiriminde bulunacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Başbakanlık önünde yazar kasa atılan dönemden çok uzaktayız. Yolsuzlukla ilgili büyük mücadele verdik. Hesap verilebilir bir bütçe yaptık" dedi. Başbakan Davutoğlu, Kamuda Şeffaflık Paketi'ni açıkladı. Pakette yer alan dikkat çekici maddelerden biri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının bile TBMM'ye mal bildiriminde bulunması zorunluluğu. Ayrıca ulusal ve yerel yayın yapan müdürler de bu kapsama sokulacak. Mal bildiriminin yenilenme süresi de 5 yıldan 2 yıla inecek. İmar planlarında oluşan değer artışlarından doğacak olan rant belediyelere ve bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılacak.

Pakette yer alan detaylardan satır başları şöyle:

* Siyasi partilere yardım yapılacak ve herkes bunu elektronik ortamda görecek. Bunlara uyulmazsa para cezası gelecek. Seçimlerden önce ve sonra partilerin maddi kaynakları açıklanacak.

* Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar kendi adlarına açılmış olan seçim hesaplarına yatırılacak ve son derece şeffaf olacak

İl başkanları dahi mal bildiriminde bulunacak

* Ak Parti olarak biz seçim kaynaklarımızı uyguluyoruz. Bu tecrübeden de hareketle 3628 sayılı mal bildiriminde bulunması rüşvet kanunundaki değişiklikler:

Kamu görevi yürüten kamu sorumluluğu millete emanet sorumluluğu taşıyanların yükümlülüğü olması lazım. Meclis'te grubu bulunan grup başkanvekilleri, il başkanları dahil olmak üzere mal bildiriminde zorunluluk gelecek. TBMM’ye mal bildiriminde bulunacaklar.

Mal bildirimin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek. Ara bildirim kaldırılacak. Kurullar nezdinde alınan etik komisyonların etkin bir şekilde yer alacak. Üst yöneticilerin mal bildirimleri karşılaştırılacak.

* Yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile daire başkanları mal bildiriminde bulunacak

* Müteahhitlik, komisyonculuk iş takibi yapamaması sağlanacak. Önemli bir kamu görevi yürütüyorsunuz, üst düzey bir bürokrat o kurumla ilgili başka bir işe giriyor ticari kimliğiyle ihaleye taahhüt bazen iki bazen 3 yıl bu yapılamayacak.

O iki üç yıl sır maiyetinde bilgilerin geçiş süreci öngörülecek.

657 sayılı devlet memurluğu kanununda yapılacak değişiklikler

* İhbarda bulunan kamu görevlilerinin geçici olarak başka birimlerde görevlendirilmesi sağlanacak. İhbarda bulunan kamu görevlisinin amiri onunla ilgili değerlendirme yapamayacak. İhbar doğru çıkarsa kamu görevlisine ödül verilebilecek. Ama haksız isnat ve iftirada bulunduğu tespit edilmesi söz konusu olursa mevzuatta bu kişilerle ilgili ciddi müeyyideler uygulanacaktır.

Vekillik statüsü tekrar düzenlenecek

* Şu ana kadar milletvekillerimizin değişik kanunlara dağılmış hakları var. Cumhuriyet tarihinde milletvekili olmak tek bir yasayla düzenlenmiş değil. Milletvekilliği statüsü tekrar düzenlenecek. Siyasi etik boyutuyla ilgili düzenlemeler yapılacak. TBMM’de grubu olan 4 partinin katıldığı 2012’de sunulan ortak bir çalışma var. Biz bu çalışmayı esas alarak bu boyutu da değerlendirerek, TBMM’ye uygun davranılmasıyla ilgili maddeler belirleyeceğiz.

* Her birimiz milletvekili olarak ateşten bir gömlek giyiyoruz. Hepimiz hesap verme makamındayız. Bu onurlu görevin çerçevesini tanımlayan bir yasayla birlikte bu onurlu görevle ilgili etik ilkeleri aynı yasal çerçeve içine oturtacağız. Bu siyasi alanda kamu yönetiminde planladığımız şeffaflık dışında önümüzdeki dönemde şeffaflık düzenlemeleri konusunda geniş tabanlı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Şeffaflık bir zihniyet meselesidir. Toplumdaki her bir bireyin parçası olduğu büyük bir reform sürecidir.

İmar kanununda yapılacak değişiklikler

* İmar kanunu ile 3 temel husus gelecek. İmar uygulamaları adil ve hızlı olacak. Bu konudaki her gecikme mağduriyete neden oluyor. İmar planı değişiklikleri sonucu değer artışından belediyelerin pay almasını sağlayacak.

* Her belediye planların yapımı kabul edilenlerin askıya çıkarılmasına ilişkin mevzuatta web üzerinden bilgilendirebilecek. Kültür ve Turizm bakanlığı da yapacak. Yeni bir düzenleme ortaklık payı ve vatandaşların bir belirsizlik içine düşmesi belirlenecek.

* Plan değişikliği tarihi kültürel ve doğal dokuyu koruyarak yapılacak. Plan değişikliği rutin bir işlem olmayacak. İmar planı değişiklikleri sıkı planlara bağlanacak belediyeler bundan pay alacak.

* İmar planının bir bölümünde yapılacak noktasal değil bir bütünü kapsayan genel plan değişikliği yapılabilecek.

* Haksız bir gelir dağılımının bir komşunun istifade edememesi gibi bir durum olmayacak. İmarda değer artış payı alınacak. Bir plan değişikliği yeni değerin sahibi kamudur. Bu yeni getireceğimiz düzenleme ile değer artışlarının hangi oranda ele alınacağını netleştireceğiz. Bu konuda bir aralık belirleyeceğiz. Bu aralıkla ilgili yetki belediye meclisi taşınmazın plan değişikliğiyle ilgili değer artış payı öğrenilecek. Taşınmazın plan değişikliği belirlenecek. Ödeme ayni olarak verilebilecek hisse karşılığı da olabilecek.

Büyük pay belediyelere

Bu değer artış payından belediyelere sosyal dayanışma kentsel dönüşüme aktarılacak. Büyük pay belediyelere gidecek. Belediyeler oranın halkı için kullanacak bunu. Kentsel dönüşüme ayrılan paylar ikiye ayrılacak. Bir kentsel dönüşüm için bakanlığa bir de belediyeye. Bu yolla kamuya ait olan her değer artışı üzerinden belediyelerimize bir gelir alanı oluşturulacak. Kesinlikle bu gelir alanı oluşturulacak. Şu andan itibaren kanun meclise gidene kadar ara boşluktan istifade etmek isteyenler çıkabilir şu andan itibaren geçerlidir bu düzenlemeler.

1 hafta 15 gündür herhangi bir şekilde insiyatif kullanarak bir bilinçsizlik söz konusu olmayacak.

İnşaat sektörü çok önemlidir. Ekonomi için çok önemlidir. Bu düzenlemeler inşaat sektörüne olumsuz yansımaz. Bürokrasinin de yükünü alır bu. Bununla ilgili ayrı bir çalışmamız var. Sektörün gelişmesi bu anlamda ciddi bir imkan kazanacak. Bu çerçevede ekonomik aktiviteleri artacak.