Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Kendini çok yoruyorsun

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "81 ilin tamamına yapacağı mitinglerle ilgili parçalayıcı siyasete karşı bir tek AK Parti'nin bunu yapabildiğini göstermeye çalıştığını" öne sürerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kendisine bu konuyla alakalı latife ederek “kendini çok yoruyorsun” dediğini söyledi.



Vatan'da yer alan habere göre, Davutoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

''Ama bunu fark ettiğimde dedim ki “72 değil 81 ilin tamamına gideceğim.” 81 ile gideceğim derken herkese şunu göstermek istedim. Bu parçalayıcı siyasete karşı bir tek AK Parti bunu yapabiliyor. Şimdi düşünün CHP’nin 33 ilde milletvekili yok. 14-15 ilde oyu yüzde 2’nin altında. Bir ana muhalefet partisinin bu noktada olması siyasetin gelebileceği en kötü nokta. MHP’nin 45 ilde milletvekili yok. HDP’nin zaten 50’yi aşkın ilde milletvekili yok. Komplo olan kısmına bu noktada geliyorum. Üç legal parti zamanla buna intibak ettiler. Yani birilerinin planının parçası olmayı zamanla kabul ettiler. Diğer üç paralel ise bunları kendi hedefleri için kullanmaya çalışıyor. Bütün bunların arkasında da uluslararası basın...''