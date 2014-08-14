Türkiye'nin yeni başbakanı 21 Ağustos'ta belli olacak

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan "Hedefimiz anayasa değişikliğini yapabilecek parlamento grubuna sahip olmak" dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "AK Parti 13. Kuruluş Yıl dönümü Resepsiyonu"nda, bu haftanın yoğun ve anlamlı olduğunu, bugün de partisinin 93. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını yaptıklarını anımsatarak, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, yeni anayasa idealleri, heyecanları bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu konuda bizler her türlü fedakarlığı yaptık. Dedik ki 'bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemektir.'

Bizim 330'u yakalama şansımız olsaydı zaten biz bunları da millete götürürdük. Millete götürdüğümüz zaman da ben inanıyorum ki benim milletim, halkım gümbür gümbür Allah'ın izniyle yüzde 58'de olduğu gibi bu 60 maddeye de anayasa değişikliğinde onay verirdi. Bundan sonraki süreçte de hedef şu, anayasa değişikliğini yapabilecek bir Parlamentodaki gruba sahip olmak. Bu olmuyorsa hiç olmazsa 330'u yakalamak suretiyle halka gidebilecek bir referandum sayısına ulaşabilmek. Onun için şimdi önümüzde inşallah genel başkan, başbakan belli olduktan sonra... Burada bugün hepsini konuştuk. Dedik ki 'genel başkan ayrı, başbakan ayrı yanlış olur. Bu, bizim kendi ilkelerimize de ters olur.' Çünkü ilkelerin partisi olduğumuza göre biz, burada birlikteliği, bütünlüğü sağlamamız lazım. Bu birliktelikle de hemen bu seçimin, kongrenin ardından süratle eylül, ekim gibi belde seçimleri, ilçe seçimleri, il seçimlerini yapmalıyız. 2015 seçimlerine 90 gün kala biz bu işi bitirmeliyiz, 90 gün kala yeni kan, yeni heyecan inşallah hep birlikte 2015 seçimlerine hazırlanmalı, çıkmalı ve sandıkları yine aynı şekilde AK Parti olarak patlatmalıyız."

Erdoğan, 13 yaşında olan AK Parti'nin kurulduğundan bu yana bazı çevrelerin her zaman için "parçalandı, parçalanıyor, gitti, gidecek, dayanamaz" ifadelerini kullandığını belirterek, "Bunların tabi niyetleri, arzuları hiçbir zaman tahakkuk etmedi. Çünkü bunlar milletle aynı istikamet, kıbleye bakmıyorlar ama biz milletle aynı istikametteyiz, aynı kıbledeyiz. Onun için hamdolsun milletin partisi, milletin iradesiyle hareket ettiği sürece inanıyorum ki yalnız kalmayacaktır. Yeter ki birbirimize çelme takmayalım, dışarıdan, içeriden birçok bu işte girişimde olanlar olabilir, bunlara prim vermeyelim. Bunlara prim vermediğimiz sürece bu hareket evelallah geleceğe çok daha güçlü şekilde gidecektir" diye konuştu.

'Bunların kalitesi bu, seviyesi bu'

TBMM'nin kapandığını hatırlatan Erdoğan, "Dedik ki, '28'ine kadar Meclis kapalı olsun.' Niye? Düşünebiliyor musunuz, pazar gününün o heyecanını, coşkusunu bize yaşatmak istemeyenler, işte Parlamentoda ayakkabılarla uğraşıyorlar. O ayakkabıyı atma, o sana lazım olur. Bunların kalitesi bu, seviyesi bu. Ama bizim kadın kollarımız, bizim hanım milletvekillerimiz hiçbir zaman onların seviyesine hamdolsun düşmediler ve düşmeyecekler. Onlar onurlarıyla vakarlarıyla onlara zaten en güzel cevabı veriyorlar, verecekler. Dolayısıyla geleceğe yönelik de bu noktada parlamentodaki duruşumuz, o da büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan kim olacak?

'Başbakan kim olacak" sorusuna Erdoğan, ''Şimdi nasip olursa perşembe günü bir MYK toplantısı yapacağız. MYK toplantısında bu konuyu yine aramızda müzakere edeceğiz. MYK toplantısından sonra da artık partimizin bütün kurullarının ortak ismi olarak ne çıkıyorsa onu açıklarız" dedi.

Resepsiyona Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, il başkanları, AK Parti'li belediye başkanları, Genel Merkez kadın ve gençlik kolları başkanları, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri katıldı.

Bu arada Başbakan Erdoğan, resepsiyon öncesinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapımı devam eden başbakanlık yeni binasının inşaatında incelemelerde bulundu.