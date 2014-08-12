CHP'li Aylin Nazlıaka'dan AKP'lilere: Şeytan diyor fırlat ayakkabını!

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kadınların mağduriyeti üzerinde yaptığı konuşma sırasında kendisine laf atan AKP’lilere “Valla şeytan diyor ki, çıkar şu ayakkabını fırlat, ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir de sizlere. Değmez diyorum açıkçası” sözleriyle tepki gösterdi.

Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda, sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanabilmesini öngören Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması için önerge verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Nazlıaka, kadınlara yönelik şiddeti ve bunun engellenememesini eleştirerek şöyle konuştu:

“21 yaşında genç bir kadın arkadaşımız, evinin önünde koruma altındayken silahla öldürülüyor ve yaşamını kaybediyor. Bu kadar olup bitenlerden bir haber durumdasınız. Kadınnın bedeni üzerinde yürtütüğünüz siyaset nedeniyle, geldiğimiz noktada kadınların ne giydiği, ne yediği, ne renk ruj sürdüğü, hamile kadınların sokakta dolaşıp dolaşamayacağı, kadınların kahkaha atmasının iffetsizlik olup olmadığı ve kadınla erkeğin birlikte horon tepip tepmemesi bile tartışılır noktaya geldi. Kızlı erkekli kama eğitim görmek bile tartışılır hale geldi. Bunların sorumlusu sizsiniz. Hani günde üç kadınımız öldürülüyor ya, hani kadına yönelik şiddette binde 400 artış var ya, işte o katilleri cesaretlendirenler, kadına nerede ne şekilde davranmasını dikte edenlerdir. Bakmayın öyle uzaklara sizlerden bahsediyorum. Sizlersiniz o katilleri cesaretlendiren.”

‘Şeytan diyor fırlat ayakkabını’

Konuşması üzerine Ak Parti sıralarından kendisine laf atılmasını sinirlenen Nazlıaka, “Tabi izleyicilerimiz buradan söylenen lafların seviyesini duymuyor; ama duymamaları belki daha iyi televizyondan bizi izleyenler için. Valla şeytan diyor ki çıkar şu ayakkabını fırlat; ama bir ayakkabıma bakıyorum bir de sizlere bakıyorum değmez diyorum açıkçası. Evet değmez” diyerek tepki gösterdi. Nazlıaka’nın bu sözlerine AKPi’li milletvekilleri tepki gösterdi. Yerinden söz isteyen AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, “Bir kadın parlamenterin ayakkabısını çıkarıp atması gibi şiddet içeren harekette bulunmasını kınıyorum. Bu arkadaşımızı saygı ve terbiyeye davet ediyorum. Bu hareket hiçbir kadın parlamenter tarafından yapılmamıştır” dedi.

Sataşmadan söz alan Nazlıaka, tartışmaya neden olan sözleriyle ilgili, “Toplum içinde kahkaha atmayı bile iffetsizlik saydığınız için anlayacağınız dilden cevap vermeye çalıştım. Arzu ettiğimiz şey, demokratik ortamda fikirlerimizi aktarmamızdır. Oturduğunuz yerden kötü sözler söylemeniz değil, kürsüye gelip konuşmanız gerekir” diye konuştu. Nazlıaka’nın kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önergesi reddedildi.