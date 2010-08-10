-ERDOĞAN'DAN CHP LİDERİNE: ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK RİZE (A.A) - 10.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anamuhalefet partisinin lideri çıkıp diyor ki, bizi Yüce Divan'a götürecekmiş. Ben de diyorum ki; Bay Kemal, abdest şüphesi olanın namazından şüphesi olur. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz'' dedi. Erdoğan, partisince Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyütme, kalkındırma mücadelelerinin her safhasında, karşılarına engeller dikildiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, çetelerle durdurulmak istendiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Bizi mafyayla, karanlık provokasyonlarla durdurmak istediler. Hukuku zorlayarak üzerimize geldiler. Anayasa'yı, yasaları çiğneyerek üzerimize geldiler. Şimdi en son bize ne diyorlar biliyor musunuz? 'Bak çok ileri gidiyorsun. Merhum Adnan Menderes'in akıbetini biliyorsun değil mi? Senin de akıbetin öyle olur ha'... Şimdi de bunu söylüyorlar. Kirli tezgahlarla, korkutmaya, caydırmaya bizi yolumuzdan çevirmeyi tercih ediyorlar. Bu tehditlerin bizim kitabımızda yeri yok. Biz kader planına inanarak yola çıktık. Biz, beyaz kefenimizi yanımıza alarak, yola çıktık. Anamuhalefet partisinin lideri çıkıp diyor ki, bizi Yüce Divan'a götürecekmiş. Ben de diyorum ki; Bay Kemal, abdest şüphesi olanın namazından şüphesi olur. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.''