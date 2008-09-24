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Yaşam

Erdoğan'dan bu kez tatil fırçası

Başbakan Erdoğan, “Bu dört dörtlük bir Ramazan Bayramı, ne Şeker Bayramı... Bunlara fırsat veremeyiz, vermemeliyiz” dedi.

24 Eylül 2008 03:00

Başbakan Erdoğan, “Bayram adını bir başka türlü değiştirmişler şimdi: Şeker Bayramı. Bu dört dörtlük bir Ramazan Bayramı, ne Şeker Bayramı... Bunlara fırsat veremeyiz, vermemeliyiz” dedi.

İstanbul Moda’daki içki yasağı tartışmalarını değerlendiren Başbakan Erdoğan, “Asıl mahalle baskısı içki içmeyenlere yapılıyor” diyerek mahalle baskısı kavramına yeni bir boyut katmıştı. AKP Şanlıurfa İl Teşkilatı’nın verdiği iftara katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde bu kez de “Ramazan Bayramı mı? Şeker Bayramı mı?” sorusu vardı. Başbakan tartışmayı kültür erozyonu kavramı üzerinden değerlendirdi.

Bayramın yaklaştığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bu Ramazan Bayramı’nda da bu birliğimizi beraberliğimizi teyit eden gidiş gelişlerimiz olacak. Küçükler büyüklere muhakkak gitmeli. Bunu ihmal etmeyelim. Anneler, babalar bunları çok bekler. Annelerimizi babalarımızı bunlardan mahrum etmeyelim. Bunlar bizim geleneklerimizin, kültürümüzün güzel örnekleridir ama ne yazık ki bunları büyük ölçüde kaybettik. Bakıyorsunuz, bayram adını değiştirdi. Ne oldu bayramın adı? Tatil. Olmaz. Bu bayram tatil değil, tatil başka bir şey. Adını bir başka türlü de değiştirmişler şimdi. Şeker Bayramı. Bu dört dörtlük bir Ramazan Bayramı, ne Şeker Bayramı... İlginç şeyler oluyor, bu erozyondur aslında. Yani buna bir kültürel erozyon denir. Bunlara fırsat veremeyiz, vermemeliyiz. Ve olması gereken ne ise bunu yerinde aynı şekilde değerlendirmemiz lazım. Ve bu değerler erozyona uğrarsa işte o güç dengelerini sarsarız ve yavaş yavaş onlardaki kayıp geleceğimizi de ne yapar? İnkıraza götürür. Burada anneler babalar hep birlikte yavrularımıza bu telkinleri bu nasihatleri yapmamız gerekir.”


Bu bayramın adı ne?

Bayramın tarihçesi

Arapça kökenli bir sözcük olan "Ramazan","Ramaza" (çok sıcak olma) kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekâbül ediyor olmasıdır. Bu bayramda ziyaretçilere, şeker sunmak töresi yerleşmiş bir gelenek olduğu için bayrama, Şeker Bayramı da denir.
Kaynak:vikipedia

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