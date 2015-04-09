Erdoğan'dan Barolar Birliği'ne: Türkiye’yi idare etmek istiyorsanız hodri meydan çıkın siyaset meydanına

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüyle sonuçlanan rehine krizinin ardından "Özel güvenlik kaldırılmalı" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özel güvenlik personellerinden şartları uygun olanların emniyet teşkilatına alınabileceğini söyledi.

İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatların aranması, İran ile ilişkiler ve Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili de konuştu.

İstanbul Çağlayan'daki saldırılarının ardından özel güvenliklerin kaldırılması fikrini ortaya atan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Özel güvenlikçiler işsiz mi kalacak?" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, “Burada çalışanlardan emekli olanlar var. Ancak gençlerle ilgili bir çalışma yapılabilir. Emniyet teşkilatı ihtiyaçlar doğrultusunda personel alıyor. Özel güvenlikçilerden de kapasitesi olanları teşkilata rahatlıkla dahil edebilir” dedi.

Özel güvenliklerin ilk etapta kamu kuruluşlarından kaldırılacağını belirten Erdoğan, özel sektörden talep gelmesi halinde hazırlık yapılabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı, adliye girişlerinde avukatların aranması konusundaki tavrı nedeniyle barolara eleştirisini sürdürdü: “’Çantamızı aratmayız, yok üstümüzü aratmayız’ demek doğru bir yaklaşım olamaz. Vaka ortada. Bu gerçekten bir avukat da olabilirdi. Bizim tüm avukatları gölgelemek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Ama yaşananların unutulması da doğru olmaz.

Türkiye’yi eğer Barolar Birliği idare etmek istiyorsa, hodri meydan çıksınlar siyaset meydanına. Üstelik barolar olarak siz, yargının tamamı da değilsiniz, 3 ayağından birisisiniz. Kalkıp da Türkiye’de bir jüristokrasi mi oluşturmak istiyorsunuz...”

‘Onlara da söyledim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile arasındaki diyaloğu da anlattı.

Erdoğan, "Benim hep en büyük korkum mezhepçilik taassubudur. Tikrit’te DAİŞ’in boşalttığı yere Şia giriyor. İran’da da söyledim. Bunu Sünni de yapsa, aynı şeyi ben yine söylerim. ‘Çünkü benim Sünnilik diye bir dinim yok’ dedim. Ama Şia’nın da Şialık diye bir dini olmasın dedim” şeklinde konuştu.

‘Liglerin ertelenmesini destekledim’

Erdoğan'a, Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırı da soruldu. Cumhurbaşkanı, Kulüpler Birliği ve federasyonun kendisi ile irtibata geçtiğini söyledi, maçların 1 hafta ertelenmesi fikrine destek verdiğini belirtti. Erdoğan, saldırının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve kaptan Emre Belezoğlu ile de telefon görüşmeleri yaptını ifade etti.