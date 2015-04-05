Davutoğlu, özel güvenlik tartışmasında da Erdoğan'la ters düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kaldırılmalı" dediği özel güvenlik Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu, özel güvenlik elemanları mağdur edilmeden yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Dün basın karşısına çıkan ve Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi sonrası gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu şunları söyledi:

Özel güvenlik tartışması

Burada özel güvenlik yapılarında çalışan vatandaşlarımızın hakları mağdur edilmeden, atılması gereken adımlar atılır. Emniyet birimlerimiz de koordinasyonumuzun artırılması ve kamu kurumlarının korunmasını sağlayacak önlemler alacak.

Özel güvenlik kurumlarında çalışanların hakları mağdur etmeden yeni düzenlemeler yapabiliriz.