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Özel güvenlikçiler: Yüksek risk taşıyan binalarda profesyonel teröristlerin eylemlerini engelleme imkânı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'özel güvenlik kaldırılmalı' sözleri tartışmaya yol açtı

04 Nisan 2015 10:51

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında şehit edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Özel güvenlik bana göre tarih olmalı” açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Özel güvenlik dernekleri ve uzmanları Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmeleri ve hükümetin yeni düzenleme yapacağı yönündeki açıklamaların ardından başlayan tartışmaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyon Başkanı Bülent Perut, "Mevcut durumda özel güvenliğin yüksek risk taşıyan binalarda profesyonel teröristlerin eylemlerini engelleme imkânı yok" dedi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre özel güvenlikçilerin açıklamaları şöyle:

Saldırıları engelleyemez

 

Bülent Perut (Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyon Başkanı): Yıllardır bu sektörde sıkıntı var. Cumhurbaşkanı’nın bu serzenişleri doğal. Gerekli yüksek standartlarda eğitim verilirse yüksek riskli kurum ve binaları da koruyabilir. Ama mevcut durumda özel güvenliğin yüksek risk taşıyan binalarda profesyonel teröristlerin eylemlerini engelleme imkânı yok. Hukuki altyapı, teçhizat ve eğitim donanımı sağlandığı zaman gerekli güvenliği sağlayabilirler. Savcı ve hâkimlerin oturduğu odalarda tek kapı var. Herhangi bir risk durumunda kaçış imkânı yok. Ayrıca duvarlar alçıpan, çok zayıf, kapılar da tahta.  

Osman Öztürk (Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü:) 1 milyon 69 bin kişi sertifika almış; 714 bin kişi özel güvenlik kimliğine sahip ve halen 245 bin civarında kişi bu sektörde istihdam ediliyor. Bin 303 özel güvenlik şirketi ve 559 özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. Bu sektörün kendine göre bazı sorunları var. Eğitim eksikliği de bunlardan biri. 100 ile 120 saat arasında temel eğitimle sertifika alan personel görev alanıyla ilgili uzmanlaşamıyor. Uzun çalışma saatleri ve ağır iş koşulları nitelikli eleman eksikliği, ücret yetersizliği diğer sorunlar.. Kamu güvenliğinin sağlanmasında yardımcı bir unsur olarak faydalı olduğunu düşünüyorum. Fakat güvenlik riski taşıyan binalarda mutlaka polis ve ona yardımcı olarak özel güvenlik görevlendirilebilir. Özellikle terör riski taşıyan binaları en iyi şekilde ancak polis koruyabilir.”

Cem Orçun (Tüm Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği Başkanı): Eğitimler yeterli değil. İhtisas eğitimleri yok. Çok basit bir temel eğitimle herkesi görev yapabilecek hale getiriyorlar. 11 yıldır yeterince uzman olmayan, sadece temel eğitim almış, kişisel veya şirketinin gayretiyle belli bir donanıma kavuşmuş durumda olanlar da var. Terör riski taşıyan bina ve kurumlar için özel eğitimli personel dışında bir çözüm uygun değil. Bugünlerde litaratürde yaygın olarak duymaya başladığımız ‘özel askeri şirketler’ formasyonununda yapılara ihtiyaç var. Dünyada bu tür birçok şirket var. Bu şirketler tamamen görev yerinin gerektirdiği eğitim, silah ve teçhizatla donatılıyor.

Cengiz Kıvılcım (Özel Güvenlik Mensupları Derneği Başkanı): Mevcut durumda yetkiler sınırlı ve hukuki altyapı yeterli değil. Eğitim konusunda da eksikler olabilir ama eğitim ucu açık bir konu. Sürekli yenilenebilir ve eksikler tamamlanabilir.

Bülent Perut:

“Özel güvenlikçiler emniyete geçebilir veya ara sektör oluşturulabilir. Bize bir kulak verilmesi gerekir, sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka bu konuda bilgilendiriliyordur ama bizi de bir dinlemesini istiyoruz”

 

Türkiye ikinci sırada

 

TOBB’un 2014 yılı ‘Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu’na göre sektör dünyada da genişliyor. Rapora göre AB ülkelerinde özel güvenlik sektörü 1,7 milyon çalışanı, 50.000 şirketi ve 15 milyar  yıllık geliri ile önemli  bir sektör. İngiltere 220 bin kişi ile güvenlik sektöründe istihdam açısından Avrupa lideri. Ülkemizde ise özel güvenlik sektörü 3 milyar dolarlık bir pazar ve Avrupa’da ikinci sırada. Bu büyüme hızıyla çok yakın bir gelecekte Avrupa lideri olacağı bekleniyor.

27 üniversitede eğitimi var

 

Özel güvenlik konusuna Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve 26 devlet üniversitesinde ön lisans programları var. Ancak bazı devlete üniversitelerinde öğrenci olmadığı için kontenjanlar boş.  Dersler ise şöyle: Okul ve Öğrenci Güvenliği, Toplantı ve Organizasyon Güvenliği, Erken Uyarı ve Siber Güvenlik, Patlayıcı Madde ve Önlemleri, Deniz, Hava ve Demiryolu Güvenliği, Bina ve Tesis Güvenliği, Koruma Teknikleri.

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