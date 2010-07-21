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Politika

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2010 14:11

-ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı konuşmalarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Fatih Şahin'in açtığı davanın dilekçesinde Bahçeli'nin dün TBMM grubunda yaptığı konuşma ile 13 Temmuzda ''Referanduma Hayır'' kampanyası kapsamında yaptığı konuşmadaki bazı ifadelere yer verildi. Dilekçede, Bahçeli'nin bu ifadeleriyle Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği ve gerçek dışı ithamlarda bulunduğu kaydedilerek, Bahçeli'den manevi tazminat talebinde bulunuldu.

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