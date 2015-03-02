Erdoğan'dan Babacan ve Başçı'ya: Kendinize çeki düzen verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert biçimde eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, “Çağırıp konuşacağız. Ama onun bağlı olduğu Bakan’la (Ali Babacan) bunu konuştuk. Ama bakıyorum ki aynı durumdalar. Artık biraz kendilerine çeki düzen vermeliler” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü, ‘Yüksek faiz vatan hainliğidir’ diyerek Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan’a giderken uçakta da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Hürriyet’ten Akif Beki’nin haberine göre, Erdoğan, faiz tartışmalarında sert biçimde yüklendiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın geçirdiği rahatsızlık sorusuna ise “Gecikmeli olarak Başçı’ya ‘Geçmiş olsun’ dilerim” cevabını verdi. Erdoğan, ekonomiye ilişkin sorulan sorulara şunları söyledi:

Merkez'de paralel yapı yoktur

Faiz tartışması sürüyor, Merkez Bankası’nda sizce paralel yapı bağlantısı mı var?

Merkez Bankası’ndaki arkadaşlarımızın paralel yapıyla ilişkili olduklarına doğrusu ihtimal vermiyorum. Alt takımlarda bu tip insanlar var mıdır, yok mudur? Bunların incelemesini yaptık, yapıyoruz. Fakat üst makamda, karar alma mekanizmasındaki arkadaşlar için böyle bir şey söylemem. Böyle bir şey buraların bağımsızlık noktasındaki ilkeleriyle de çelişir. Ben Cumhurbaşkanı olarak eleştirimi yaparım, yapabilirim. Buna kimsenin de müdahale etme yetkisi yok. Ortada bir gerçek var, faizler düşmezse yatırıma şiddetle ihtiyacı olan Türkiye, yatırım yapamaz. Nitekim bakın şu anda özel sektörün yatırım noktasında ciddi bir yatırım zaafı var. Yatırım yarışı yok, bir duraklama içindeyiz. Bizim burada hızlanmamız gerekiyor. Ekonomik krizin dünyada olduğu bir dönemde biz bir şeye çok dikkat ettik. Neydi o? Yatırımları hiç kesmedik, eleştiri de aldı ama biz hiç hız kesmedik. Faizler düşerse bu yatırımlar devam eder.

Bu da benim tezim

Merkez Bankası Başkanı ile çağırıp konuşmak yerine kamuoyu önünde tartışmasanız diye bir görüş var. Ne dersiniz bu eleştirilere?

Bu arkadaşı çağırıp konuşmadığımı kim söylüyor? Bugünlerde yine bir talebi var, çağırıp konuşacağız tabii. Ama onun bağlı olduğu Sayın Bakan’la (Ali Babacan) bunu konuştuk. Ama bakıyorum ki aynı durumdalar. Şimdi burada bu uyarılar yapıldığı halde artık biraz kendine çeki düzen ver. Bakın çok ilginçtir Başçı ne dedi, ‘Ayın 4’ünde Para Kurulu’nu toplayıp faizin düşüşünü gözden geçireceğiz.’ Ne oldu, bir gün kala vazgeçti. Neymiş, enflasyonda beklenen düşüş olmamış. Birileri çıkıp farklı şeyler söylüyor. Ben de farklı şeyler söylüyorum. Ben mecbur muyum birilerinin söylediğini söylemeye? Ben diyorum ki faiz sebeptir enflasyon da neticedir. Bu da benim tezim. O ise enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyor. Nereye bağlıyor, enflasyona bağlıyor. Eğer enflasyon düşerse faizi düşürecekmiş. Bu demek senin yanlış yolda olduğunun alametidir... Bu milletle, girişimciyle, yatırımcıyla dalga geçmenin anlamı yok.

Laf yetiştireceğine kur için tedbir alsın

“Merkez Bankası sadece benim görevim enflasyon ve fiyat istikrarı derse, bir defa kendi görevini anlayamamış demektir” diye konuşan Erdoğan, Merkez Bankası’nın istikrar, büyüme ve kur hareketlerini takip etmek durumunda olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Ama sen sene içinde 3-4 kere enflasyonu revize etmeye kalkarsan burada bir yerde su kaçağı var demektir. Ama sen ne yapıyorsun, Cumhurbaşkanı’na ve aleyhte konuşanlara laf yetiştiriyorsun. Yarın kur yine sıçradı diyecekler, tamam da tedbiri al. Bu konuda Merkez hassas ve tedbirli olmak zorundadır. Bu işi Batılı güçlerin verdiği kararlara göre hareket etmekle sürdüremez, faiz lobisinin verdiği talimatlarla hareket edemez. Faiz lobisi alkışlıyor diye bir karar alamazsınız. Amerika’nın Japonya’nın Avrupa’nın faiz oranları ortadadır. Bütün bunlar ortadayken bize ne oluyor, bu kadar yüksek faiz? Eğer komisyonları falan katarsak, 14-15’lerin bile üzerine tırmanıyor.

Gecikmeli geçmiş olsun

Merkez Bankası Başkanı bir rahatsızlık geçirdi, aradınız mı ya da geçmiş olsun demeyi düşünür müsünüz?

Rahatsız olduğunu duymadım. Böyle bir rahatsızlık geçirdiyse şimdiden gecikmeli de olsa ‘geçmiş olsun’ derim. Onu oraya getiren, onayını veren benim, büyük umutlarla oraya getirdik. Ama bu benim kendi görüşlerimi söylemeyeceğim anlamına gelmez.

‘Merkez’de değişim için çalışmak isterim

Dünyadaki diğer merkez bankaları ne yapıyor? Enflasyonla mücadele ederler mi mesela?

Dünyadaki diğer merkez bankaları enflasyonla mücadele verir. Ama enflasyonla mücadelede, büyüme noktasında, kur düzeni konusunda gövdesini ortaya koyar. Ama bizdeki kaçıyor.

Merkez Bankası ile ilgili

mevzuat değişebilir mi?

Şimdi o artık hükümetle ilgili bir konu. Hükümet bir adım atarsa ki biz de bazı şeyler söyleriz. Ben de birikimimle müşterek bir çalışma içinde olmak isterim.