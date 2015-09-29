Erdoğan'dan Aydın Doğan'a: Teröristi ekranlarınızdan 'cici kız' diye gösteren sizsiniz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a atıfla “Öyle dönemler oldu ki, biz hükümet getirdik, hükümet götürdük” dediği iddiasıyla başlayan ve Aydın Doğan tarafından yalanlanan sözleriyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Aydın Doğan Conrad'daki konuşmamızı inkâr etti, bütün kirli çamaşırları piyasaya dökülmeye başladı" dedi. "Teröristi ekrana çıkarıp cici kız diye gösteren sizsiniz. Onlar için her türlü yolu meşru kılan sizsiniz, sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız" diyen Erdoğan, "Tayyip Erdoğan’a mektup göndermene de gerek yok. O mektupların da kıymetiharbiyesi yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "cici kız" sözleri gönderme yaptığı kişinin, Gezi sürecinde yaklaşık dört ay cezaevinde kalan ve 12 Şubat 2014’te Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programına canlı yayınla bağlanan 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil olduğu düşünülüyor. Karacagil, bu programdan yaklaşık 4 ay sonra "Kandil'e giderek PKK ’ya katıldığını” açıklamıştı.

11. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın tartışmaya ilişkin ilgili açıklamaları şöyle:

"Terör örgütüne hizmet eden herkese bir çağrıda bulunuyorum. Bu oyuna alet olmayın, ey medya, bu oyuna alet olma. Erdoğan’a düşmanlığınız olabilir, ki attığınız manşetlerle bu düşmanlığı görüyorum. Ama siz ne kadar düşman olursanız olun, rabbimin takdir ettiği ömrü azaltamayacaksınız. Bu azmi hiçbir zaman yıldıramayacak, durduramayacaksınız ve bu oyunun kazananı asla siz olmayacaksınız. Bugün sizi tahrik edenler, yarın yüzünüze dahi bakmayacaklar. Tabi ben bir Conrad meselesi anlatmıştım. Bana söylediklerini anlatmıştım. Bunların hepsini inkar ediyor. Ne kadar hayırlı oldu. İnkar etti, bütün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye başladı mı? A’dan Z’ye devleti nasıl soyup soğana çevirdiği ortaya çıktı mı? Herkes açıklama yapıyor mu? Sen busun. Kimin dürüst olduğuna, kimin olmadığına millet şahit. Tayyip Erdoğan, yalandan en çok kaçınan kişidir. Sizse ömrünüzü yalanlarla geçti.

Teröristi ekrana çıkarıp cici kız diye gösteren sizsiniz. Onlar için her türlü yolu meşru kılan sizsiniz, sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız. Tayyip Erdoğan’a mektup göndermene de gerek yok. O mektupların da kıymeti harbiyesi yok. Kimin nerede kime hizmet ettiği bellidir."

"Cici kız" polemiği nasıl başladı?

Kamuoyunda daha sonra 'kırmızı fularlı kız' olarak anılan 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil, Gezi Parkı protestolarının sürdüğü Haziran 2013’te Antalya’daki bir gösteriye katılmış; bu eylemden 4 ay sonra gözaltına alınmış; boynundaki kırmızı fular ‘örgüt sembolü’ kabul edilerek tutuklanmış ve 4 ay hapis yattıktan sonra Şubat 2014’te tahliye edilmişti. Tüm Türkiye ‘kırmızı fularlı kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’i konuşurken, 12 Şubat 2014’te Cüneyt Özdemir 5N1K programında onunla bir röportaj yapmış ve bu röportajdan 4 ay sonra ise Ayşe Deniz Karacagil, "Kandil'e giderek PKK ’ya katıldığını” açıklamıştı.

Bakırköy Başsavcıvekili İdris Kurt, Güneş gazetesinin 10 Eylül 2015 tarihli nüshasının 1. sayfasına konan bazı iddiaları ‘ihbar’ kabul ederek, Doğan Medya Grubu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla re’sen soruşturma açmıştı. Soruşturma açılan isimlerden biri de Cüneyt Özdemir'di. İktidara yakın medya Ayşe Deniz Karacagil hakkında "cici kız" nitelemesi yapmıştı. Özdemir söz konusu soruşturmaya, "5 yıl boyunca yaklaşık 12 bin konuk almışım ben bu programa. Hepsi bana zimmetlendiyse vay halime" sözleriyle karşılık vermişti.