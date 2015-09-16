Cüneyt Özdemir: 15 yılda 12 bin konuk almışım programa, hepsi bana zimmetlendiyse vay halime

Bakırköy Başsavcıvekili İdris Kurt, “Güneş” gazetesinin 10 Eylül 2015 tarihli nüshasının 1. sayfasına konan bazı iddiaları ‘ihbar’ kabul ederek, Doğan Medya Grubu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla re’sen soruşturma açtığı isimlerden Cüneyt Özdemir, "5 yıl boyunca yaklaşık 12 bin konuk almışım ben bu programa. Hepsi bana zimmetlendiyse vay halime" dedi.

Radikal'den Hakkı Özdal'ın haberine göre, kamuoyunda daha sonra ‘kırmızı fularlı kız’ olarak anılacak olan 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil Gezi Parkı protestolarının sürdüğü Haziran 2013’te Antalya’daki bir gösteriye katılmış; bu eylemden 4 ay sonra gözaltına alınmış; boynundaki kırmızı fular ‘örgüt sembolü’ kabul edilerek tutuklanmış ve 4 ay hapis yattıktan sonra Şubat 2014’te tahliye edilmişti. Tüm Türkiye ‘kırmızı fularlı kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’i konuşurken, 12 Şubat 2014’te Cüneyt Özdemir 5N1K programında onunla bir röportaj yapmış ve bu röportajdan 4 ay sonra ise Ayşe Deniz Karacagil’in “PKK ’ya katıldığı” duyulmuştu.

'İnsan gerçekten bazen hayret ediyor'

Cüneyt Özdemir, programına katıldıktan 4 ay sonra PKK'ya katıldığı açıklanan Karacagil'le yaptığı röportaj nedeniyle ‘terör propagandası’ yapmakla suçlandı. Konuyu Hakkı Özdal'a değerlendiren Özdemir, konuşmaya “İnsan gerçekten bazen hayret ediyor” sözleriyle başladı ve şöyle devam etti:

“Her gün yaklaşık 4 konukla konuşuyorum ve haftada 4 gün bazen 5 gün program yapıyorum. Ayda 80 yılda yaklaşık 800 kişiyle röportaj yaptığım anlamına geliyor bu. Yani 15 yıl boyunca yaklaşık 12 bin konuk almışım ben bu programa. Bu 12 bin konuktan biri, benim programıma katıldıktan 4,5 ay sonra PKK’ya katılmış ve ben terör propagandasıyla suçlanıyorum!

'PKK yöneticileriyle röportaj yapmayan bir ben kaldım herhalde'

Kandil’de, Avrupa’da PKK yöneticileriyle röportaj yapmayan bir ben kaldım herhalde ama bana ‘örgüt üyeleriyle röportaj yapma’ ithamında bulunuluyor. Sakın yanlış anlaşılmasın, Kandil’e giden, PKK yöneticileriyle konuşan yandaş ya da karşıt herkes gazetecilik yapmıştır, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bana açılan soruşturmanın saçmalığını pekiştiren bir durum bu.

Fular taktığı için tutuklanan genç bir öğrenci ülkenin gündemine giriyor, bu nedenle bizim programımıza konuk oluyor ve bizim programdan aylar sonra da böyle bir olay yaşanıyor... Biz de PKK’ya katıldığını duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Üstelik annesinin, 'kızının cezaevinde PKK mensuplarıyla aynı koğuşa konduğu ve örgüte katılmasında bunun etkili olduğu' yönünde demeçleri var o dönem, hatırlarsınız.

'İlk anda ciddiye alıp cevap verme gereği bile duymamıştık ama savcı ciddiye aldı!'

İki sene sonra bir trol bunun kurgusunu yapıyor, İMC TV’nin görüntüleriyle bizim röportajımızdan görüntüleri harmanlıyor ve bu iddia ortaya atılıyor. İlk anda ciddiye alıp cevap verme gereği bile duymamıştık. Ama savcı ciddiye aldı! İnanılır gibi değil. Traji-komik bir durum…”