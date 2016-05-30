Erdoğan'dan "Ankara adım atarsa ilişkiler düzelir" diyen Putin'e cevap: Biz üzerimize düşeni yaptık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen "Türkiye ile arayı düzeltmek istiyoruz, Ankara'nın adım atmasını bekliyoruz" mesajını değerlendirdi. İlişkilerin bozulmasını biz istemedik. "Sayın Putin'den olumlu bir adım geldi de biz olumsuz bir yaklaşım mı sergiledik; her şey ortada" diyen Erdoğan, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirdik" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, Diyarbakır gezisi dönüşünde uçakta Erdoğan'a sorulan bazı sorular ve yanıtları şöyle:

Geçenlerde bir helikopterimiz düşürüldü. O hadisede kullanılan silahların terör örgütünün eline nasıl geçtiği noktasında bir değerlendirmeniz var mı?

Kullanılan silahın ne olduğu belli. Şu anda teröristlerin elinde Rusya tarafından verilmiş uçaksavar ve füzeler var. Bölücü terör örgütü bunlarla teçhiz edilmiş durumda. Bunlar Suriye tarafından, Irak tarafından bölücü terör örgütüne aktarılıyor. Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir şeyi göz ardı etmeden bunların üzerine üzerine gidiyor. Fırtına obüslerimiz çok ciddi işler görüyor. Bunların mühimmatını da ürettiğimiz için rahat kullanıyoruz. Üretimi bize ait olmayan mühimmatları, siparişle alınan mühimmatları tabii ki idareli kullanıyoruz. Özel sektörümüz, insansız hava aracı da üretiyor.

Putin Atina ziyaretinde 'Arayı düzeltmek istiyoruz, Ankara'nın adım atmasını bekliyoruz' diyor...

İlişkilerin bozulmasını biz istemedik. Sayın Putin'den olumlu bir adım geldi de biz olumsuz bir yaklaşım mı sergiledik? Neler yaşandığını herkes biliyor. Hava sahamızın sık sık ihlal edildiği, G20 zirvesi sırasında Putin'e aktardığımız bir konuydu. Hatta denizde gemilerimizi de taciz etmişlerdi. Sayın Putin, bunlardan hiç haberi olmadığını söyledi. Benim yanımda Lavrov'a dönerek talimat verdi; 'Biz bu işi çözeceğiz' dedi. Ne var ki, o toplantıdan birkaç gün sonra, aidiyeti belirsiz bir uçak, hava sahamızı ihlal edince, uyarılara da yanıt vermeyince, angajman kurallarının gereği yapıldı.

Uçağın düşürülmesi karargâha sorulmadan uygulamaya konulduysa burada bir soru işareti yok mu?

Hayır, angajman kuralları belli zaten. Hava sahamız ihlal edilmiş. Uyarılara rağmen ihlal devam ediyor. Bu durumda yapılacak olan belli. Radar kayıtlarını, Rusların askeri ataşelerine gösterdik. Rusların hadiseyi pilotun da vurulması gibi sunmaları gerçekle bağdaşmıyor. Uçağın pilotu aslında sağ olarak kurtuluyor. Ama muhaliflerin eline düşüyor. Öldürülen pilotun naşını, müzakereler neticesinde biz aldık. Naaşı almakla da kalmadık, tüm dini ritüellerin yerine getirilmesini sağladık. Dolayısıyla Türkiye olarak o hadisede üzerimize düşeni yerine getirdik.