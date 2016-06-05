Erdoğan'dan 'evet' oyu veren Türk asıllı vekillere: Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermeni soykırımı tasarına 'evet' oyu veren Almanya'nın Türk kökenli milletvekilleri için, "Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015-2016 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin tasarının Almanya Parlamentosu'nda onaylanmasını eleştirdi.



"Almanya'da parlamentoda uydurma bir şey geçirdiler" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Ey Almanya önce Holokost'un hesabını vereceksin. Namibya'da yüz bin yakın insanı nasıl öldürdünüz onun da hesabını verceksiniz. Siz Türkler'e, parlamentosunda kalkıp da sözde Ermeni soykırımı yapacak en son ülkesiniz. Kaldı ki bizim tarihimizle bu noktada bir sıkıntımız. Bizim tarihimiz katliamlar tarihi değildir. Bizim tarihimiz şefkat tarihidir. Aramızdaki fark budur.

"Fransa'da polisin tavrından endişe duyuyoruz"

Ruanda'da Fransa'yı konuşmadan yapabilir miyiz. Katliamın arkasında Fransa var ama sindirilmiş insanlar. Fransa emniyetinin yaptıklarını biz ekranlarda izliyoruz. Ama Fransa'da bir tanesini göstermezler. Günlerdir. Fransa kaynıyor. böyle de bi dezenformasyon var. Ben de şimdi endişe duyuyorum. Türkiye'de Gezi'de 12 ağaçtan dolayı endişe duyanlar var. telefonda konuşuyoruz dost görünenlerle 'endişeliyiz' diyorlar. Aynı şeyi şimdi ben söylüyorum. Siz kızları erkekleri yerlerde süründürüyorsunuz. Biz endişeleniyoruz.

"Ermeni düşmanı olsak hepsini Ermenistan'a göndeririz"

Türkiye'de şu anda 100 bin Ermeni var. Bunların yarısı vatandaşımız. Yarısı da bize sığındılar diye ev sahipliği yapıyoruz. Biz çok daha farklı yaklaşabilirdik. Biz Ermeni düşmanı olsak bu gelenlerin hepsini Ermenistan'a geri gönderirdik. Almanya'da utanmadan sıkılmadan terbiyesizce onu konuşuyorlar. Güya biz Ermeni kiliselerini yıkmışız, ek koymuşuz. Elinize dilinize dursun. Tam aksine kendilerine teslim ediyoruz. Varlıkları varsa kendilerine teslim ediyoruz.

Bizim arşivlerimizde şu anda milyonu aşmış belge var.

"Ne Türk'ü be! Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım"

Bunlar incelenmiştir. Kendinize güveniyorsanız, onurunuz varsa çıkarın hukukçularınızı, arkeolglarınızı, gönderin, incelesinler araştırsınlar. Dediğiniz gibi bir şey çıkıyorsa biz yüzleşmeye hazırız. Ama bunu yapamadılar. Bu cibiliyet meselesidir.

Orada çıkıyor bir ukala bir şey hazırlıyor. Alman Parlamentosu'na sunuyor. Neymiş, birileri de diyor ki güya Türk... Ne Türk'ü be... Bunların kanının labaratuvar testinden geçmesi lazım."