Erdoğan'dan Alman Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Özdemir'e: Çocuk o ya çocuk!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermeni Soykırımı tasarısını hazırlayan partiler içinde yer alan Yeşiller Partisi’nin Türkiye kökenli Eş Genel Başkanı Cem Özdemir’e, “Çocuk o ya çocuk. Çıkmış metin hazırlıyor, Arşiv bilincin ne senin? Nereye gidersen git Tayyip Erdoğan'a küfretmek sana bir şey kazandırmaz” sözleriyle yüklendi.

Hıristiyan Birlik partileri (CDU / CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi tarafından hazırlanarak Almanya Federal Meclisi Bundestag’a sunulan tasarının kabulüne şaşırdığını belirten Erdoğan’ın Cem Özdemir’le ilgili sözleri şöyle:

"Çocuk o ya çocuk, çıkmış Alman Parlamentosu'na metin hazırlıyor. Sen nereden biliyorsun ya? Arşiv bilincin ne senin? Almanya'da doğmuş, büyümüş, nereye gidersen git Tayyip Erdoğan'a küfretmek sana bir şey kazandırmaz. Ama ben koca Alman Parlamentosu'nun bunların arkasına takılmasına şaşırdım."