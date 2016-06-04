Bekir Bozdağ'dan Cem Özdemir'e: Sütü bozuk!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının oy çokluğuyla Almanya Parlamentosu'nda kabul edilmesine ilişkin olarak, “Almanya Meclisi'nin kararı bizim için yok hükmündedir. Bizim tarihimizde insanları diri diri yakmak yoktur” dedi. Bozdağ, Alman Yeşiller Partisi lideri Cem Özdemir'i kastederek, "Bu tür sütü bozuklar, kanı bozuklar Türkiye'yi de Türk milletini de temsil edemezler" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 11. Ceza Hukuk Günleri programına katıldı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ermeni soykırım iddiaları Türk milletine, Türkiye devletine Türk tarihine ve aziz ecdadımıza açık ve tartışmasız bir iftiradır. Parlamentoların kararıyla tarihi iftiralar hakikate dönüştürülemez. Veya bir kanunla tarihi iftiralar hakikate dönüştürülemez. Düzmece mahkemelerle de tarihi iftiralar mahkeme kararıdır diye hakikate dönüştürülemez. Tarihi bizim tarihçilere bırakmamız lazım" diye konuştu.

"Tarihimizde yüzümüzü kızartacak herhangi bir icraat yoktur"

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın buradan bir kez daha söylüyorum. İstediğiniz kadar karar alın, Türkiye'yi bu tür sahte kararlarla, iftira niteliğindeki kararlarla sıkıştırma imkanınız yoktur. Bizim için bu kararın bir kıymeti harbiyesi yoktur, yok hükmündedir. Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihinde, bizim mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Türk devletlerinin tarihinde ve ecdadımızın geçmişinde yüzümüzü kızartacak, başımızı önümüze eğdirecek herhangi bir icraat yoktur."

"Onlar ancak Almanya'nın menfaati hakkında söz söyleyebilirler"

"Bizim milletimizin geçmişinde Almanya'nın geçmişinde olduğu gibi insanları diri diri fırınlarda yakma yoktur" diyen Bozdağ, "Almanya'da parlamentoda pek çok sayıda Türk kökenli milletvekili de var. Tabi çok ilginçtir. Nasıl bir karakter, nasıl bir fıtrat onu da anlamış değilim. Kendi anasına, babasına, içinde çıktığı milletine, ecdadına, tarihine insan bu kadar nasıl düşman olabilir? Ben Alman'ı anlıyorum. Almanya'nın Türkiye'ye dönük bir takım hesapları nedeniyle bunu yaptılar. Ama bunlar ne hesapla yaptılar. Böyle bir kompleks olabilir mi? Kendi ecdadından, tarihinden utanan birisi olabilir mi; ama olabiliyor. Bir kişinin Türkiye vatandaşı olması onun Türkiye ile ilgili her konuda doğru söylediği anlamına gelmez. Bu tür sütü bozuklar, kanı bozuklar Türkiye'yi de Türk milletini de temsil edemezler. Bizim hakkımızda söz söyleyemezler. Onlar ancak Almanya'nın menfaati hakkında söz söyleyebilirler. Biz onları iyi tanıyoruz. Bundan sonra da çok iyi tanıyacağız" ifadesini kullandı.