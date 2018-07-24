Erdoğan'dan AKP'lilere sert uyarı: Tokadı ilahi gelir...

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yaklaşan yerel seçimlerle ilgili uyarılarda bulundu. AKP’nin ağustosta olağan kongresini gerçekleştireceğini ve ardından yerel seçim çalışmalarına başlanacağını ifade eden Erdoğan, "Atalarımızın dediği gibi, her alanda olduğu gibi siyasette de 'erken kalkan yol alır.' Bunu unutmayacağız” dedi.

24 Haziran seçimlerinde partisinin bir önceki seçime göre yaşadığı oy kaybına dair daha önce de ‘önlem alınacağı’ açıklamalarında bulunan Erdoğan, bu sefer parti teşkilatına yönelik çok daha sert ifadeler kullandı. AKP’nin bir ‘hizmet partisi’ olduğu hatırlatmasında bulunan Erdoğan, CHP ve İyi Parti’nin yaşadığı ‘iç çekişmelere’ de isim vermeden göndermelerde bulundu.

"Geçtiğimiz yıl milletimizin sesine

kulak vererek ilk adımları atmıştık"

“Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle, olağanüstü kongreleriyle uğraşabilirler; bizim böyle bir lüksümüz yok” diyen Erdoğan, teşkilatın ‘hesap vereceğini’ söyledi. Erdoğan, “Gururların gerçek sahibi olan Allah'tır. Bunu başaramazsak o zaman da tokadı ilahi gelir ve verilen makamlar tek tek geri alınır. Bu bakımdan geçtiğimiz yıl milletimizin sesine kulak vererek ilk adımları atmıştık. 2019 Mart'ı için de yine milletimizin sesine kulak verecek, kimlerin devam edeceğini, kimlerin değişeceğini buna göre belirleyeceğiz” diye konuştu

"Eğer milletimizin verdiği mesajları,

doğru şekilde almaz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Adaylardan teşkilatlara, seçim kampanyasından söyleme kadar bütün unsurları göz önüne alarak çıkardığımız sonuçları bir sonraki seçim için ders haline dönüştürüyoruz. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle, olağanüstü kongreleriyle uğraşabilirler. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet, eser, dertlerine derman olmayı bekliyor. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza teveccüh gösteren 26 milyon 330 bin, Mecliste partimizi tercih eden 21 milyon 338 bin vatandaşımıza borucumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Ben buradan milletimize, partimizin tüm teşkilat mensuplarına sesleniyorum; eğer milletimizin verdiği mesajları, doğru şekilde almaz, eksiklerimizi ve hatalarımızı düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Biz, bugüne kadar milletimizle birlikte yol yürüdüğümüz, hep onunla beraber hareket ettiğimiz için daima zirvede kaldık.

“Şunu unutmayın, şahsım başta olmak üzere hiçbirimiz layüsel değiliz. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeyi bilmeliyiz. Milletimize hesap vereceğimizin bilinci ile geçirdiğimiz her an kendimizin de ülkemizin de faydasınadır. Mahalli seçimlere işte bu anlayışla hazırlanmak zorundayız. Kimsenin bulunduğu makamları, kendileri için ilanihaye kalacakları bir makam olarak kabul etmemesi gerekir. Bunun için de yerel yönetim seçimlerinde bu hassasiyeti kimse gözünden kaçırmasın. Bilmelidir ki bu partinin yetkili kurulları bu konuda bir karar veriyorsa ve o da bir dava adamıysa o da arazide çalışmaya başlar.

"Milletimizin sesine kulak verecek, kimlerin değişeceğini buna göre belirleyeceğiz"

"Gururların gerçek sahibi olan Allah'tır. Bunu başaramazsak o zaman da tokadı ilahi gelir ve verilen makamlar tek tek geri alınır. Bu bakımdan geçtiğimiz yıl milletimizin sesine kulak vererek ilk adımları atmıştık. 2019 Mart'ı için de yine milletimizin sesine kulak verecek, kimlerin devam edeceğini, kimlerin değişeceğini buna göre belirleyeceğiz. Elbette ki ehliyet, liyakat... Bunlar bizim için bu tür görevleri belirlemede öncelikli aradığımız niteliklerdir. Sizlerden partimizin mahalli seçimlerde en doğru kararı verebilmesi için katkı istiyorum. Önümüzde 7 aylık bir süreç var. Meclisin tatile girmesiyle bütün arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar. Dolayısıyla seçim bölgelerinde martın hazırlıklarına başlamış olacağız. Bizim için durmak yok."