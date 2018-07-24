Erdoğan: Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'na tepki gösterek, "İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Bu durum İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır. Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail parlamentosunun kararını, "Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi" sözleriyle yorumladı.

"İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır. Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır" diyen Erdoğan, "Bu tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Türkiye olarak bu uygulamalara karşı çıkmayı ve Filistinlilerin yanında yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.