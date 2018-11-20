Erdoğan'dan aday gösterilmediği için tavır koyan AKP'lilere: Yolunu şaşıranı ıslah ya da tasfiye edeceğiz

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için AKP'nin belirleyeceği adaylara ilişkin olarak konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, aday gösterilmediği için tavır koyan parti üyelerini, "Her kim 'Ben aday gösterilmedim' diyerek sırtını dönüyorsa, o kişi AK Partili olamamış demektir" diyerek eleştirdi. "Aday olurken güzel de, aday yapılmadığın zaman niye bozuluyorsun? Kimsenin 'Ben' demeye hakkı yoktur" sözlerini sarf eden Erdoğan, "Yolunu şaşıranı ıslah ya da tasfiye edeceğiz" dedi.

Erdoğan, bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlaşamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutuklamaları eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, "Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın" dedi.

Washington yönetimi, Anadolu Kültür girişimine karşı yapılan soruşturmada gözaltına alınan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır" sözlerinisarf etmişti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.

"Geçen haftayı önümüzdeki yoğun gündeme hazırlanmak için kendi özel çalkışmlarımıza ayırdık. Cumartesi günü, 5 millet parkımızın açılışını yaptık.

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"Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın."

"TürkAkım Boru Hattı'nın açılışına katıldık. Konuşacaksanız gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hala Türkiye'yi nasıl karıştırırız var.

"TürkAkım Boru Hattı'nın açılışına katıldık. Konuşacaksanız gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hâlâ Türkiye'yi nasıl karıştırırız var. Milletimiz 4 ay sora en büyük dersi sandıkta verecektir. 2019'un sonunda tamamıyla bitecek. Tedarik başlayacak. 2019 Mart mahalli seçimlerine de çalıştık. İlçelere de inmeye başladık. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimiz kesintisiz mesai halinde. Siyaset ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir çalışmayla adaylarımızı netleştirmenin peşindeyiz."

"Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hak ettiği yere çoktan oturtmuştur. Biz bu şehri devraldığımızda musluklar hariç şehrin her yeri akıyordu. Şehrin her yerinden mezhepçilik, rüşvetçilik akıyordu. Su derseniz, o hiç akmıyordu. CHP'nin tahribatını gidermek bize nasip oldu."

"Türkiye'nin tarihinde adı yoklukla, faşizan baskıyla özdeşleşmiş bir partinin aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz. Rahmetli Nurettin Topçu, 'Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık' der. Milletimiz kendisi ile aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. Artık her adımını devlet ve millet düşmanları ile birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart'ta sandıkta alacaktır.

"Türkiye'yi eski karanlık günlerine göndermek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar hazırlamak için gayretleri olmayanlar eski usül yöntemleri ortaya koyuyorlar.

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci

"Ben neden buradan değil de şuradan aday gösterildim diyorsa kusura bakmasın. Görüşmeler yapılır, sne filanca yerden adaysın denince, 'Eyvallah' der, çalışmaya başlarsın. 3 dönem üst üste belediye başkanı olamayacak dedik ama başarılı gördüklerimizi farklı yerlerde konumlandıracağız. Ben neden aday yapılmasın derken genel merkez skalasıyla seninki farklı demektir. Neden aday yapılmayınca bozuluyorsun?"