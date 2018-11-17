Erdoğan: Gezi olaylarını yapanlar gelip millet bahçesindeki çevreciliği görsünler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beş millet bahçesi için yapılan açılış töreninde konuşuyor. 100 günlük icraat programlarındaki bir maddenin daha hayata geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçesine baksınlar" dedi.

Beş millet bahçesinin toplam büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerine, etkinlik çadırından millet kıraathanesine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesisleri barındıracak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Türkiye'nin her türlü görüşün, düşüncenin, fikrin ve zikrin hayat bulan bir ülke olması birilerini rahatsız ediyor; azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak değiliz" diye konuştu.

Erdoğan, "Baruthane Millet Bahçesi yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerine kurulu" ifadesini kullandı.

Başakşehir'deki törende konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. 18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız.

100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerini getirmiş oluyoruz. Biz yaparız onlar konuşur farkımız bu. Biz durmuyoruz onlar dedikodu yapıyor onlar ne yapılırsa yapılsın karşısına dikiliyorlar. Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız.

Gezi Parkı eylemleri

Gezi olaylarını yapanlar ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar gerçek çevrecilik nedir görsünler. 31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk.

"Bizim medeniyetimizde sömürge olarak kullanılacak arka bahçeler oluşturama geleneği yoktur. Tıpkı sırça bir köşk gibi eninde sonunda tuzla buz olmaya mahkum olduğuna inanıyoruz. Gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde paylaşık, adalet esasına dayalı bir siyaset takip ediyoruz. Dünya beşten büyüktür itirazımızdan, Afrika politikamıza, Filistin meselesine kadar kararlı bir duruş gösterdik. Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere, Çanakkale'den 15 Temmuz'a her fırsatta cevabı mileltimizle verdik. İçimizdeki darbecileri kullanarak diz çmöktürmek istyeyenler bu sefer yine eski oyunlarını yaparak kamplaştırmak istemektedirler.

Kılıçdaroğlu'na

"Türkiye'nin her türlü görüşün, düşüncenin, fikrin ve zikrin hayat bulan bir ülke olması birilerini rahatsız ediyor; azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak değiliz.

"CHP'nin oyununa gelmedik, gelmeyeceğiz"

"Terör örgütlerini ve darbelerle ülkemizi bölemeyenler, suni tartışmalar ile ülkemizi kamplaştırmak yoluna gitmişlerdir. Bakınız, açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Haddini bileceksin. Bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan biz onunla büyüdük önce haddini bileceksin. İstiklâl Marşı ile Safahat'ı yastık altı kitap olarak koyduk öyle büyüdük.

"Bizim ve milletimizin karnı bu bayat oyunlara toktur. Ne Gazi Mustafa Atatürk'e ne de kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Eleştiri tabii ki de olacaktır. Türkiye'de kimse eleştirilemez değildir.

"Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar teröre Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar.

"Birilerinin Türkiye'yi eski, kara günlerine döndürme çabaları beyhudedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. 31 Mart milletin hakemliğine gidilecek gündür. Demokratik haklarımızı kullanırken en büyük cevabı vermeye hazır mıyız? Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları ama onun emanetlerini bir milim ilerletmeyenleri bir kez daha milletimizin terazisine çıkaracağız.

"Bu 5 millet bahçemiz İstanbul'umuza, milletimize hayırlı olsun. Yavrularımız, annelerimiz, babalarımız istedikleri gibi eğlensinler istiyoruz. Çocuklarımız, millet kıraathanelerinde ders çalışsınlar, keklerini yesinler, çaylarını içsinler istiyoruz. Rahat olun rahat, gönlümüz zengin..."