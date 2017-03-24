Erdoğan'dan AB'ye: Küstah diyenler aynaya baksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa ile yaşanan gerilime ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn’a da sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, “Bizler için küstah tabirini kullanıyor, kalksınlar aynaya baksınlar ya. Bunu söyleyemez” dedi.

Erdoğan’ın AB ile müzakereler ile ilgili “Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Siyasi idari noktalarda gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir” sözleri de üyelik müzakerelerinin durdurulması mesajı olarak yorumlandı.

Erdoğan, CNNTürk ve Kanal D ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Müzakereler durdurulacak mı?

Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Siyasi idari noktalarda gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir. Kendi ülkesine benim bakanımı sokmayan bir anlayışı, o AB’nin mensuplarının hiçbirinin benim bakanımı sokmamasını kabullenemeyiz. Başkan Donald Tusk dostum olmasına rağmen o bile aleyhte açıklama yapıyor. Bunlar böyle yaparsa bir tavrımız olmayacak mı?

“Küstah diyenler aynaya baksın”

Genişlemeden sorumlu üyesi ismini vermiyorum. Bizler için küstah tabirini kullanıyor, kalksınlar aynaya baksınlar ya. Bunu söyleyemez. Bunu söyleyenler aynen karşılığını bulurlar. Bunu bilecekler. Türkiye ile gayri ahlaki bir şeye girilmez. Bir taraftan müzakere masasında olacaksın, bir taraftan bunu yapacaksın.

3 milyon mülteciyi alacaksın, ev sahipliği yapacaksın, onlar aman ha bize göndermeyin, para göndeririz. Bana göndermiyorsun zaten, mültecilere gönderiyorsun. Şu ana kadar ne gönderdiler? Son rakamı bilmiyorum ama olsa olsa 700 milyon Euro. BM’den gelen 500 milyon Euro. Bizim STK’larımızla beraber ödediğimiz 25 milyar dolar.

Bizim ülkemizde yatırım yapanlarla hukukumuz ayrıdır.