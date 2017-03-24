Erdoğan'dan Alman Cumhurbaşkanı'na: Kendisine teessüf ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki gazeteci tutuklamalarını eleştiren Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in "Erdoğan, Türkiye'nin inşaa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, “Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde beni hedef alan bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı kendisine teessüf ediyorum. Keşke yapmamış olsaydı böyle bir açıklamayı” diye konuştu.

Erdoğan, Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna inanmadıklarına dair sözlerine tepki gösterdi. Kahl’ın açıklamasının arkasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bulunduğunu iddia eden Erdoğan, “Bir istihbarat örgütünün başı kendisi böyle bir açıklama yapamaz. Siyasi açıklama niteliği taşıyor. Ben söylemedim sen söyle diyen bir yönetimin açıklamasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTürk ve Kanal D ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Almanya'ya FETÖ tepkisi

Aynı şekilde Almanya. PKK, FETÖ dosyalarının sadece 4 bin 500 dosya Almanya’ya verildiği halde bölücü terör örgütünün teröristlerini teslim etmiyor. Nerede adalet? Sadece kendi ülkemizi görüyoruz. Biz yargının bağımsız olduğuna inanıyorsak onların vereceği karara herkes saygı duyacak. Ülkemizden kaçıp giden bazı hakim savcılar o makamlardalardı. O makamlarda bulundukları zaman yaptıkları yanlışlar sebebiyle tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yargılanacaklar gördükleri zaman kaçtılar Almanya’da yaşıyorlar. Kamuoyu araştırmalarında böyle şeyler çıkabilir. İyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Kendisine teessüf ediyorum"

“Hayır kampanyası yapanlara kapını açıyorsun. Hatta Almanya'nın parlamentosundaki milletvekilleri hayır kampanyası yapabiliyor. Özellikle bunlar AB değerlerini çiğnediler. Bunu söyleyince rahatsız oluyorlar. Hiç istemezdim böyle olsun.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde beni hedef alan bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı kendisine teessüf ediyorum. Keşke yapmamış olsaydı böyle bir açıklamayı.

Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam tanımı içinde söylüyorum. Nazi diyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şey Hollanda için de geçerli. Şansölye sahiplendi. Hani siz kadın haklarını savunuyordunuz. Bayan bakanımı araba içinde hapsedeceksin. Atlarını itlerini köpeklerini sosyal demokratik haklarını kullanmak üzere bulunan Hollanda vatandaşı Türk kardeşlerimin üzerine salacaksın, Trabzonlu Hüseyin'imi köpeklere ısırtacaksın. Doktorlar 3 ay çalışamazsın diyor.”

Almanya İstihbarat Başkanı’nın açıklaması

Aslında siz nasıl değerlendiriyorsanız ben de öyle değerlendiriyorum Hakan Bey. İçinizden geçeni okuyorum. Bir istihbarat örgütünün başı kendisi böyle bir açıklama yapamaz. Siyasi açıklama niteliği taşıyor. Ben söylemedim sen söyle diyen bir yönetimin açıklamasıdır. Merkel ben bunu söylemedim, benim bakanım bunu söylemedi diyemez. Çıksın bunun hesabını sorsun. Sen bana kalkıp da ülkendeki FETÖ’cü, PKK ile ilgili yapılanmadan dolayı cevap vermiyorsun, yargı var diyorsun.

İstihbaratının başındaki zat böyle bir açıklama yapabilir. Siz hiç Hakan Bey’in böyle bir açıklamasını duydunuz mu? Yapılıyorsa bunun arkasında başka bir şey var.

Bu Alman yönetimin nereye oturduğunu gösteriyor. Bunun kararını cemaat midir nedir tek bir yer var Türkiye’de. Sen ne anlarsın bunlar cemaat midir değil midir. Bunlar orada Diyanet’in cami imamlarını ajan olarak toplayan bir anlayış. Son zamanlarda oradaki gama işaretlerini bizim camilerin duvarlarına işleyenler kimler? Gamalı haç. Nerede oldu bunlar?

Almanya’da, Hollanda’da, Avusturya’da. Bunlar nazizimin ayak sesleri. Siz bizim mabetlerimize bunu yapıyorsanız, bizden başka türlü bir tanım beklemeyin.

Biz hiçbir kilisenin ne camına ne kapısına böyle bir şey yapılmasına müsade etmedik. Biz inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduk, savunmaya devam ediyoruz.