Erdoğan'dan ABD'ye: PYD ve YPG, PKK'nın düşük çocuklarıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin PYD'ye silah desteği sağlamasını "Türkiye'ye kötülük yapmış olursunuz. Bunlar bizim ülkemiz için tehdit oluşturuyorlar" diyerek eleştirdi. Erdoğan, "Amerika silah indirdi, Kobani'ye. YPG ve PYD'ye. DEAŞ'la savaşanlar terörist değilse o zaman El Nusra da terör örgütü değil. PYD ve YPG, PKK'nın düşük çocuklarıdır" dedi.

Erdoğan, Merkez Bankası başta olmak üzere Fed, Avrupa ve Japonya Merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendirdi. Erdoğan, "Ekonomisi çökmüşlere bakıyorsunuz, yükseltiyorlar. Türkiye sıkıntı yaşamadığı halde donduruyor. Bu dürüstlük değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Bloomberg’in CEO’su Michael Bloomberg’i kabul etti. Bloomberg News Başeditörü John Micklethwait ile söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Micklethwait'e verdiği söyleşi şöyle:

- Merkez Bankası faiz indirimi yaptı? Doğru muydu?

71. BM Genel Kurulu vesilesiyle selamlarımı iletiyorum. Böyle bir şiddet içerecek, ekonomide deprem yaratacak şekilde çıkışlar, inişler doğru değil. Merkez Bankası Başkanımız göreve geldiği andan itibaren bir indirimi yürütüyorlar. Bunun yatırımcılar için özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bankalar da önemsesin, yatırımcıların önünü açsınlar.

- Tabii ki enflasyonun yüzde 8 olması korkutucu, faiz oranlarını indirmek doğru mu?

Biz göreve geldiğimizde enflasyon çok çok yüksek konumdaydı, yüzde 30 civarındaydı. Faiz oranları yüzde 60 civarındaydı. Gezi olaylarında faiz 4,6'lara kadar düşmüştü. Reel faizde çok iyi konuma gelmesi enflasyona yansımıştı. Faizi ne kadar düşürürseniz, enflasyon da o kadar düşer. Bankalar yükselttiğinde enflasyonlar da düşmüştür.

Yatırımların olmadığı ülkede kalkınmayı konuşamayız. İstikrar ya da hız yok. Faiz düşük olmuş olsa, yatırımcı kredisini çekecek, yatırımını yapacak. Yüksek olunca yapma imkanı yok. Örnek ABD, Avrupa, Japonya. Buralara bakalım, mümkün olduğunca aşağı çekelim.

- Türk Lirası yüzde 40 düşmüş durumda, siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Bazılarının beklediği gibi kurlarda bir patlama olmadı. Bizim temennimiz daha düşük olsun. Şu anda istenilen noktada değil. Patlayacak diyenler de istediğini alamadı. TL değerini korumak suretiyle devam ederse Türkiye'deki ekonomide büyüme de devam eder. Benim diyen ülkelerde, bizdeki büyüme oranı yok. Türkiye'de eksi asla, hiç yok. Mali disiplin devamlı var, istikrar ve güvene dikkat ettik. İstikrar ve güveni koruduğumuz için büyüme oranında da istenilen seviyede olmasa da yüzde 3,8'lik büyüme oranını darbe sonrası yakaladık. Türkiye 29 çeyrektir büyüyor.

- Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin seviyesini eşik altına çekiyor. Yatırımcıları da endişelendiriyor, sizi de endişelendiren bir konu mu?

Bu çok çok yanlış. Merkez Bankası döviz rezervi 123 milyar dolar. Bunun daha da büyümesini umuyoruz.

- Hala kredi derecelendirme kuruluşlarının hata yaptığı düşüncesinde misiniz?

Evet, bir daha politik açıklamalar yapıyorlar. Çökmüş birmiş ülkeleri yükseltirken, diri ülkelerle ilgili ya donduruyor, ya da kılpayı da olsa düşürme yönünde hareket ediyor. Kesinlikle bunların siyasi davranmaması lazım. Olması gereken neyse bunu açıklamaları gerekiyor. Onları dürüstlüğe davet ediyorum. Dürüst olsanız da olmasanız da Türkiye ekonomisi gayet güçlü.

- Kredi notunun düşmesini haksız görüyoruyorsunuz?

Ekonomisi çökmüşlere bakıyorsunuz, yükseltiyorlar. Türkiye sıkıntı yaşamadığı halde donduruyor. Bu dürüstlük değil.

- Siz şuna inanıyor musunuz, ABD'de Hükümet birimi darbe girişiminde rol oynadı mı, biliyorlar mıydı?

Bilirler ya da bilmezler ilgilendirmiyor. Bizim darbeden sonraki sürecimiz çok önemli. Halkım şunu söylüyor bir referanduma gitsek desek ki "Kim yaptı?", FETÖ. FETÖ nerede ABD'de, kaç yıldır burada; 13 yıldır. Ben 1-1,5 yıl önce böyle birisi olduğunu, terör örgütü başı olduğunu, bize verin demişim. 17-25 Aralık süreci öncesinde yargı-polis darbesidir. Biz tabii ilgi ağımızı ilerleterek 85 koli olarak ABD'nin yetkili mercilerine gönderdik. Şimdi 15 Temmuz sonraki süre için, kendilerine verildi ya da veriliyor. Bu adam burada, Green Card verilmiş burada tutuluyor. Bu iptal edilemiyor mu?

- Türkiye'nin müttefikinin Türkiye'ye karşı davranışı mı?

Bugüne kadar yaptınız. Bütün belgeler, ifadeler veriliyor. Bu işin başının burada olduğunu Genel Kurmay Başkanımız söylüyor. General isterseniz görüştürelim diyor. Biz gönderdik belgeleri, gönderiyoruz. ABD dedi ki, "10 teröristi yakalayın gönderin", biz 9'unu yakaladık, teslim ettik. Aynı şey. Böyle bir örgütün başını biz istiyoruz. Stratejik ortağız, NATO'dan beraberiz, ama mahkeme karar verecek deniyor. Biz bekleyemeyiz. Biz de işlendi, bunun kararını biz verelim.

- Bir B Planı yapmanız gerekirse, siz gerçekten çok zekisiniz. Bir B Planı düşünebilir misiniz?

Hiçbir ülkenin alternatifsiz planları olmaz. A varsa B de olur, C de. Alternatifsiz olmaz. Türkiye gibi bir ülkenin alternatifsizlik yaşaması mümkün değildir. Siyasi ortağımıza güveniyoruz. Karşılığını görmek istiyoruz.

- Türk ordusu Suriye'ye girdi, bir tampon bölge oluşturdu. Amerika Rusya barış planı destekliyorsunuz. Siz dürüstçe bu planın bozulmasında kimi suçlu buluyorsunuz?

Şu anda Suriye'ye ne Amerika, ne Rusya bizim kadar yakındır. Bizim Suriye ile sınırımız 911 kilometre. Bizim özellikle sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımızın Suriye halkıyla akrabalık bağları var. Sadece Suriye değil Irak da karışık durumda. söylenen ne DEAŞ terör örgütünü çökertmek. Amerika'ya diyoruz ki PYD ve YPG ile çözülmez. Terör terörle çözülmez.

- ABD Savunma Bakanı YPG'ye yönelik destekten bahsediyordu, endişe kaynağı mı?

Evet, endişe kaynağı. Amerika silah indirdi, Kobani'ye. YPG ve PYD'ye. DEAŞ'la savaşanlar terörist değilse o zaman El Nusra da terör örgütü değil. PYD ve YPG, PKK'nın düşük çocuklarıdır. Türkiye'ye kötülük yapmış olursunuz. Bunlar bizim ülkemiz için tehdit oluşturuyorlar. Silah vererek, bizim geleceğimize yönelik bu tehdit unsurlarını güçlendiriyorsunuz. Adım atalım dendiğinde adım atılmıyor. Burada konutlar yapalım, sosyal donatı alanları yapalım. Suriye halkı artık dışarı çıkmasın. Gaziantep'te 56 vatandaşımız DAEŞ tarafından öldürülünce biz tamam bitti bu iş dedik. Cerablus'la girdik, Rai'ye girdik. El Bab giriyoruz. Suriye halkıyla adım attık devam ediyoruz. Bizim sınırlarımızda da sıkıntı var. Halledeceğiz.

- Rusya ve ABD ile ilgili hangi tarafı suçluyorsunuz?

BM konvoyunu bombalayanların rejim olduğunu düşünüyorum. Amerika, Rusya bir şeyler söyleniyor. Rejim'in Birleşmiş Milletler konvoyunu bombaladığını biliyoruz.

- Donald Trump İstanbul'da da bir bina inşa etmişti, siz ne düşünüyorsunuz?

Ben Amerikan halkının iradesine saygısızlık yapamam. Ters ifadelerde bulunduğuysa bunun yine değerlendirmesini Amerikan halkı yapacaktır.

- Donald Trump kazanırsa, binası kalmaya devam edecek mi?

O firma Trump'la görüşmelerini yaptı, sözleşmeyi pek doğru yapmadılar. Karşılıklı anlaşmayla çözmeye çalışıyorlar. 14 yıl görev yaptım. Ben Cumhuriyetçilerle de, Demokratlarla da çalıştım. Sayın Bush ve Obama'yla çalıştım. Amerika'yla bizim kopmamız söz konusu olamaz.

- Yabancı yatırımcılar bilhassa Türkiye'de yapılan darbe girişimiyle ilgili endişeli. Basın özgürlüğü konusunda 120 gazeteci hapiste, bu konuyu nasıl yorumlarsınız? Terörist mi, yoksa basın özgürlüğü konusunda sorun mu var?

Bu rakamlar doğru rakamlar değil. Amerika'da medya mensubu içeri alınınca Amerika'nın yargı sistemini suçlamam. Medya mensuplarının suç işlemez diye bir özelliği var mı? Onlar da suç işliyor. Darbe sistemini yazdığı yazılarla destekliyorsa bu suçtur. Siyasetçi suçta bedel ödüyor, medya mensubu neden ödemesin. Cezayı ben değil yargı veriyor. Silahlı terör örgütlerine destek veren köşe yazarları var, silahlı yakalanan gazetec,ler var. Bunlar bedel ödemeyecek mi? Yargı yoğun bir çalışma içinde süreci takip ediyor. 15 Temmuz'da demokrasimiz darbe yemiştir. Dünya medyası ben isterim ki demokrasisi darbe yemiş, püskürtmüş olan Türkiye'yi sahiplensin. Bakıyoruz hesap soruyor, kendilerini hesaba çekmeli. PKK terör örgütü, ondan polis memuru olabilir mi? El Kaide'den DEAŞ'tan olabilir mi? Emniyet ne yapıyor, topluyor, gereğini yapıyor.

- Bu argümanlar aslında saldırılarla ilgili, sizde eleştirilerle iyi başa çıkan bir lidersiniz. Terörizmle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Biz eleştiriye hep açık olduk. Ama hakarete evet diyebilir misiniz? Bir gazeteci Bir bakana, ailesine, Cumhurbaşkanına, Başbakana hareket ediyorsa bunun bir bedeli olmalı. Özgürlük bir başka kişinin özgürlük alanına kadardır. Özgürlüğe tecaviz ederseniz yasalar bedelini ödetir.

- Hükümetinizde özellikle Merkez Bankası'nda Gülen'in etkisinin olduğunu ifade etmiştiniz, bu doğru mu?

Merkez Bankası'nın içinde de FETÖ terör örgütü mensubu kişileri yargı tespit ettiyse görevden almıştır. Merkez Bankası gibi önemli bir alanın bunlardan temizlenmesi gerekiyor. İsabetli bir adımdır.

- Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak birkaç yıl kaldı, güçlerinizi artırmayı planlıyor musunuz? Daha sonradan Cumhurbaşkanı seçilebilirsiniz tabii ama güçlerinizi artırmak bu hukuk çerçevesinde zor görünüyor?

3 yıl var, neler olur neler olmaz belli değil. Bu teröristler 15 Temmuz'da beni öldürmüş olabilirlerdi. Sizin karşınızda olmayabilirdim. Zaman erken, hükümetimizle hizmete devam edeceğiz.

- Bundan sonra Cumhurbaşkanlığınızı sürdürür müsünüz?

İnsanlar kalıcı değil, ama umarım tekrar program yaparız. Tekrar sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum.