Erdoğan'dan ABD'ye: Bir Büyükelçi 'Vizeleri kaldırdım' diyebiliyorsa, stratejik ortaklığımı gözden geçiririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i eleştirirken "Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum" dedi. "Emperyalizmin acımasız vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız?" diye sordu,

ABD ile yaşanan vize krizine değinen Erdoğan, "Kim bu büyükelçi ya? Koskoca ABD adına ortağı ile ilişkide hemen bir paragrafla vizeleri kaldırdık diyebiliyorsa o zaman bu stratejki ortaklığımı masaya yatırırım" diye konuştu.

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliama da değinen Erdoğan "Her teröristin inancı olur, bu yoga yapıyor bu yumuşak demekle olmaz" şeklinde konuştu.

TRT World Forum'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Böyle bir dünyada yaşamak bize bir zul. Şu anda Türkiye Suriye’den kaçan 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar harcadığımız para 30 milyarın üzerinde.

Destek veren ülkelerin sayısı artıyor. O güçlerin karşısına geldiklerinde Dünya 5'ten büyük diyemiyorlar. Bir yerden bağlılıkları var. Türkiye'nin Suriye'ye olan sınırı 911 km. Burada Türkiye'nin söz sahibi olması gerek. PYD ile YPG'yi DEAŞ'a karşı kim yanına alıyor, Amerika. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile ıslah etmek akıl karı mı? DEAŞ'ı beraber yok edelim diyorum. Diyorlar ki PYD,YPG ile yapalım. 3500 TIR silah girdi. Bu silahlar Kuzey Irak'ta nereye yerleştirilecek? Terör örgütlerine bunlar veriliyor. Bunlar benim için, ülkem için tehdit oluşturmaz mı? Seri numaralarını alıyoruz, 'olaylar bitince silahları alacağız' dediler. Ben diyorum ki alamazsınız. Silahlar yerini buldu. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Geçende Fransa'da yürüyüş yaptılar. Alman polisinin nezaretinde benim idam kararımı açıkladılar. Bir pankart bir de otomobil. Panckartta benim resmim var, Putin'in resmi var, bir de Suudi kralının resmi var. Öldüren Mercedes'i alır. Aynı durum Fransa'da Fransa'nın devlet radyosuna o posteri astılar. Fransa polisi o posteri izliyor.

Dünya 5'ten büyüktür diyorum. Dünya artık 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında değil. Bir değişim olması gerekiyor.

İsim vererek konuşacağım...

İsim vererek konuşacağım, gizli konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü şu anda TRT World, bütün dünyaya bu yayını yapıyor. Herkesin bazı gerçekleri bilmesi lazım. Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere Avrupa'da dolaşıyor. Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. Yok. FETÖ terör örgütü aynı durum onunla da ilgili var.

“Merkel farklı bir duruma yatıyor”

Hani PKK, AB kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. FETÖ terör örgütü aynı durum onun için de var. Alman polisini nezaretinde benim idam fermanımı yayınladılar. Ben bunu Bayan Merkel’e söylediğimde yanındakilere bakıyor. Farklı bir duruma yatıyor aslında. Gerçekler var ki bunların bilinmesi ve ona göre tavır alınması lazım.

“Ölür müsün, öldürür müsün?”

(ABD ile yaşanan koruma krizine ilişkin olarak) 2 tane vatansever evladımız içeride. Benim de 13 tane korumam, 2 de eşimin koruması dahil olmak üzere haklarında gözaltı kararı çıkıyor. Bunların içinde Amerika'yı görmeyen de var. Ölür müsün, öldürür müsün? O bakımdan dünya 5'ten büyüktür.

Kim bu Büyükelçi ya?

(ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass için) Kim bu büyükelçi ya? Koskoca ABD adına ortağı ile ilişkide hemen bir paragrafla vizeleri kaldırdık diyebiliyorsa o zaman bu ortaklığımı masaya yatırırım. Biz de ne yaptık? Aynı şekilde aynı kelimelerle vizeleri kaldırdık. Niye? Ankara'da görüşmeler yapıldı, bakalım nereye varacak? Ben bunu sadece ülkem için konuşmuyorum. Diyorum ki eğer demokrasiye sahipsek, adaleti arıyorsak buna da inanıyorsak gelin hep beraber verelim, dünya 5'ten büyüktür diyelim, 196 ülke dünyada bu hakkını istesin ve alsın.

(Arakan'da yaşananlarla ilgili) Her teröristin inancı olur. Bu yoga yapıyor, bu yumuşak demekle olmaz.

“Demokratlar olarak ne yapacağız?”

Erdoğan, Batı ülkelerindeki demokrasi anlayışı ve bu ülkelerin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi, "Emperyalizmin acımasız vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız?" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye’de partim açık ara önde, seçim kazanıyor. Benim partim seçim kazandığı halde batı benim partimi yargılıyorsa ben bu batıdan şüphe ederim. Demokrasi değil mi? 15 Temmuz’da bize karşı darbe girişiminde bulunuldu. Biz otoriter bir rejim mi kurduk? Hayır. 15 yıldır ülkemizi yönetiyoruz, maddi gücünü 3,5 kat katladık. Demokratız diye geçinen ülkeler darbe girişiminden 3 gün, 1 hafta sonra aradılar bizi geçmiş olsun demek için, dostlar alışverişte görsün."