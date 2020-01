Erdoğan'dan ABD-YPG görüntülerine tepki: Trump'a "Bu durum nedir?" diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta Çin'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında kendisine TSK'nın yaptığı hava operasyonunda hayatını kaybeden YPG'lilerin cenaze törenine katılan ABD askerlerini soracağını bildirdi. "Ne yazık ki YPG terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde ABD bayraklarının dalgalanması bizleri üzmüştür" açıklamasında bulunan Erdoğan, ABD ve YPG'lilerin ortak konvoyu hakkında "Bunları 16 Mayıs'ta da Sayın Başkan'a söyleyeceğim. Uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz" diye konuştu.

Hükümette revizyon olup olmayacağı ve MHP'li bakanların bu revizyon sonrası hükümette yer alıp almamasıyla ilgili düşüncesi de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabiki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şuanda gündemde böyle bir şey söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'a yolculuğundan önce Atatürk Havalimanı'nda soruları cevaplayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TSK'nın Karaçok'a düzenlediği operasyonda öldürülen teröristlerin cenazelerine ABD'li askerler de katıldı...

Ne yazık ki pek çok ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde ABD bayraklarının dalgalanması bizleri üzmüştür. Bunları 16 Mayıs'ta da sayın başkana söyleyeceğim. Uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Terörle mücadele ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bu geleneğin, buna gelenek diyorum çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç hala devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecektir. Hem kendileri rahatsız olacak, hem de stratejik müttefikler olarak biz ciddi manada rahatsız olacağız. O zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekrarlıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa devam etmek durumunda kalacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kast ediyorum. Biz de her an buralara gelebiliriz. Biz endişe ile yaşamaktansa onlar korkuyla yaşasınlar.

Efendim siz AK Parti'ye dönünce bir kabine değişikliği yapılacağı öne sürülüyor...

Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey yok. Ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Daha da iyi bir konuma geleceğini biliyoruz. Her alanda da hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme... Bu notada sayın Başbakan'ın tasarrufları olur. Bu konuda görüşlerimizi paylaşma imkanımız olacaktır. Ancak bu konuda karar açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Her an hükümetlerin değiştiği bir yapı yok artık. O eski Türkiye'de kaldı. Güven ve istikrar hedefliyoruz. Bu da sağlıklı hükümetlerde olur. Temenni ediyorum ki hükümetimizin alacağı sağlıklı kararlar paylaşılır ve hayırlısı olur.